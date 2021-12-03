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Як доглядати за волоссям взимку: важливі правила і нюанси

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П'ятниця 03 грудня 2021 08:27
Як доглядати за волоссям взимку: важливі правила і нюанси Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Прийшла зима, а це значить, вашому волоссю потрібен посилений догляд. Електризація, сухість, ламкість - знайомі проблеми?

Що найбільше псує волосся взимку? Звичайно ж, сухе повітря, опалення, перепади температури, холодне повітря на вулиці.

Як же врятувати волосся і правильно доглядати за ним взимку, в своєму Instagram розповіла б'юті-блогер Катерина Коцемір.

Догляд за волоссям взимку:

Підбираємо зимовий догляд (в нього входять і поживні, і зволожуючі маски, найпотужніші).

Використовуємо зволожуючі і захисні, зимові спреї в перервах між миттям (можна розпорошувати на сухе волосся перед виходом на вулицю).

Використовуємо ампули і філери.

Шампунь вибираємо за типом шкіри голови. Однак, дуже потужні, очищаючі шампуні можуть висушувати довжину волосся, тому використовуємо з обережністю.

Купуємо додому зволожувач повітря.

При тривалому знаходженні на вулиці, волосся краще ховати під одяг.

Як доглядати за волоссям взимку: важливі правила і нюанси
Ілюстративне фото (pexels.com)

Витримуємо маски трохи довше, ніж раніше. 15-20 хвилин - мінімальний час витримки. Якщо є час, можна залишити маску на півгодини.

Після вулиці, навіть якщо волосся було заховане, використовуйте робочий зволожуючий спрей (щоб не було електризації і розчесати сплутаність).

Підсилюємо маски різними концентратами, сироватками або домашніми засобами - екстракт алое, крапля натурального масла, вітаміни А, Е (не буде зайвим).

Як доглядати за волоссям взимку: важливі правила і нюансиІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше б'юті-блогер запропонувала простий рецепт ефективної маски з глиною, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссю.

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