Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогера
Догляд за комбінованою шкірою вимагає особливої уваги. Тут доводиться поєднувати відразу дві доглядові лінії, які підходять як для жирної, так і нормальної шкіри. Популярний б'юті-блогер розповіла про особливості даного типу шкіри, а також запропонувала корисний чек-лист правильних дій по догляду.
Ефективними порадами для власниць змішаного типу шкіри вона поділилася у своєму Instagram.
Унікальність комбінованої шкіри полягає в тому, що вона поєднує в собі як жирну шкіру, так і нормальну або суху.
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Даний вид шкіри легко впізнати по жирній Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя) і абсолютно нормальній області щік.
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ЧЕК-ЛИСТ по догляду:
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- Очищення шкіри повинне бути м'яким, без агресивних засобів.
- Тоніки використовуємо безспиртові, можна підключити кислотні для відлущування.
- Пілінг-Скатки ідеальні для очищення шкіри (не частіше 1 разу в тиждень)
- Крем наносимо за схемою: на Т-зону матуючий-зволожуючий, на зону щік більш поживний
- Сироватку вибираємо за станом шкіри. Можна з Aha-кислотами. Або зволожуючі
- Маски для обличчя за схемою мультимаскинга: на Т-зону можна глиняні, себорегулюючі, на зону щік і скронь зволожуючі.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
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