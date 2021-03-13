ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогера

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 18:23
Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогера Ілюстративне фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Догляд за комбінованою шкірою вимагає особливої уваги. Тут доводиться поєднувати відразу дві доглядові лінії, які підходять як для жирної, так і нормальної шкіри. Популярний б'юті-блогер розповіла про особливості даного типу шкіри, а також запропонувала корисний чек-лист правильних дій по догляду.

Ефективними порадами для власниць змішаного типу шкіри вона поділилася у своєму Instagram.

Унікальність комбінованої шкіри полягає в тому, що вона поєднує в собі як жирну шкіру, так і нормальну або суху.

Даний вид шкіри легко впізнати по жирній Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя) і абсолютно нормальній області щік.

ЧЕК-ЛИСТ по догляду:

  • Очищення шкіри повинне бути м'яким, без агресивних засобів.
  • Тоніки використовуємо безспиртові, можна підключити кислотні для відлущування.
  • Пілінг-Скатки ідеальні для очищення шкіри (не частіше 1 разу в тиждень)
  • Крем наносимо за схемою: на Т-зону матуючий-зволожуючий, на зону щік більш поживний

Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогера

  • Сироватку вибираємо за станом шкіри. Можна з Aha-кислотами. Або зволожуючі
  • Маски для обличчя за схемою мультимаскинга: на Т-зону можна глиняні, себорегулюючі, на зону щік і скронь зволожуючі.

Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогераІлюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, косметолог Ольга Петруніна розвінчала топ-5 міфів про домашній догляді які не працюють.

А косметолог Яна Смирнова розповіла, як боротися зі старінням шкіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса кожа красота бьюти-советы
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Натовпи людей і десятки порушень: за що закрили Буковель
Натовпи людей і десятки порушень: за що закрили Буковель