Українська співачка поділилася лайфхаками, як доглядати за шкірою і волоссям взимку

Співачка Софія Єгорова виглядає завжди неймовірно. І навіть взимку - ніякої сухості шкіри і ламкого волосся. Як у неї виходить? Все дуже просто. Дівчина навчилася стежити за собою.

А сьогодні поп-зірка ділитися лайфхаками, як доглядати за шкірою взимку, з читачами РБК-Україна.

Софія Єгорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Секрети краси Софії Єгорової

Мій догляд за собою цієї зими став більш усвідомленим і багато в чому змінився. Я нарешті знайшла час, щоб піти до косметолога, який розповів деякі "ази" правильного і якісного догляду.

Щоранку після вмивання тепер використовую легкий флюїд або живильний крем – все залежить від стану шкіри. А маски для обличчя, які так любила робити раніше – скоротилися до однієї глиняної.

Тепер у мене в сумочці завжди лежить пляшка тоніка для обличчя. А на крайній випадок, є хлоргексидин. Ним я рекомендую точково протирати проблемні ділянки шкіри, але ні в якому разі не на все обличчя! Практично кожен день у мене є тренування з акробатики, тому хто так само, як і я, "пропадає" годинами в спортзалі – раджу мати при собі мініатюрки гелю або пінки для вмивання і денний крем. Щоб після занять спортом привести шкіру в порядок.

Софія Єгорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

За волоссям також у цьому році змінився догляд, оскільки нещодавно я висвітлила їх. Незважаючи на те, що всі барвники були щадними і я тримала їх на волоссі недовго – волосся все одно потребує догляду саме для фарбованого.

Але є головні правила, які намагаюся дотримуватися завжди:

ховати волосся під шапку, щоб воно не ушкоджувалося;

акуратно розчісувати спеціальним гребінцем;

по-мінімуму сушити волосся феном (але, якщо це неминуче, то робити тільки прохолодним повітрям і з невеликою потужністю)

не пошкоджувати волосся механічним шляхом (не терти їх рушником, а акуратно промокувати)

Тілу взимку теж потрібен особливий догляд. Я намагаюся використовувати кожен день зволожуючий лосьйон (обов'язково, щоб смачно пахло). До речі, мій особистий лайфхак для ніжних і доглянутих ручок - кокосове масло з лавандою, замість крему для рук на ніч.

Загалом, такі маленькі "правила" легко увійшли в мій побут. Вони нескладні, але допомагають завжди виглядати на всі 100 і приносять багато енергії, кайфу і тепла!

Софія Єгорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Нагадаємо, що нещодавно Софія презентувала справжній музичний подарунок для українців – світлу і добру пісню "Різдвяна".

"Ідея створити пісню-трансформер з'явилася минулого року, коли я брала участь в конкурсі Riga Symphony і мене запросили виступити у Соборі. Особливість цієї пісні у тому, що вона універсальна. Її можна виконувати як у камерній акустичній атмосфері, так і під "мінус" на концерті, ще й у двох варіантах. Вже рік "Різдвяна" живе на сцені, але випустити її на радіо та на музичних платформах минулого року не встигла, бо студійна версія пісні була готова після новорічних свят. І от, дочекались цієї зими! Сьогодні я презентую "Різдвяну" всім слухачам!" - поділилася Єгорова.

Світла різдвяна пісня Софії Єгорової

Раніше Софія виступила в Чорногорії і дала поради щодо відвідування цієї країни під час пандемії.