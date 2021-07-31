Як усунути пігментацію в домашніх умовах: ефективні рецепти

Самостійно в домашніх умовах цілком можливо прибрати не надто виражену пігментацію, не пов'язану із захворюваннями внутрішніх органів.

Домашні рецепти призначені для швидкого усунення сезонної пігментації, але ними бажано користуватися постійно, щоб підтримувати досягнутий результат.

ЛИМОННИЙ ДОМАШНІЙ ПІЛІНГ (ВСЕСЕЗОННИЙ).

1 ч. л. тростинного цукру (якщо його немає, допустимо використовувати звичайний рафінад);⠀

1 ч. л. меду;⠀

5 мл лимонного соку;⠀

Половина чайної ложки оливкової олії.⠀

Всі інгредієнти треба ретельно перемішати, круговими масажними рухами втерти в проблемні області. Процедуру не можна робити частіше одного разу на тиждень.⠀

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ЗНАМЕНИТА ОГІРКОВА МАСКА

Завдяки унікальному складу, огірок прекрасно зволожує, освітлює шкірні покриви, надає омолоджуючу і протизапальну дію.⠀

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Дві столові ложки натертого огірка змішати з чайною ложкою меду. ⠀

Така маска допомагає вивести навіть старечі пігментні плями на обличчі. Наносимо на шкіру кожен день, поки не зникне пігментація.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ОСВІТЛЮЮЧИЙ ДОМАШНІЙ ТОНІК.⠀

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Нарізати листочки петрушки.⠀

Залити склянкою окропу.⠀

Потримати на слабкому вогні 15 хвилин.⠀

Остудити

Влити 1 ч.л. лимонного соку, або яблучного оцту.⠀

Перелити в ємність з щільною кришкою.⠀

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Отриманою рідиною протирати обличчя двічі на день. Лосьйон ефективно освітлює веснянки і пігментні плями, надає шкірі свіжість, сяйво, звужує пори. Зберігати готовий засіб потрібно в холодильнику, не довше двох тижнів. Під час його застосування не виходити на вулицю без сонцезахисного крему.⠀

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Протягом використання всіх цих засобів без винятку, при виході на вулицю ОБОВ'ЯЗКОВО (!) наносимо будь-який сонцезахисний крем з індексом SPF 50+.