Як усунути пігментацію в домашніх умовах: ефективні рецепти
Самостійно в домашніх умовах цілком можливо прибрати не надто виражену пігментацію, не пов'язану із захворюваннями внутрішніх органів.
Лікар-косметолог Станіслав Арканніков поділився в Instagram ефективними домашніми рецептами, які допоможуть освітлити шкіру.
Домашні рецепти призначені для швидкого усунення сезонної пігментації, але ними бажано користуватися постійно, щоб підтримувати досягнутий результат.
ЛИМОННИЙ ДОМАШНІЙ ПІЛІНГ (ВСЕСЕЗОННИЙ).
- 1 ч. л. тростинного цукру (якщо його немає, допустимо використовувати звичайний рафінад);⠀
- 1 ч. л. меду;⠀
- 5 мл лимонного соку;⠀
- Половина чайної ложки оливкової олії.⠀
Всі інгредієнти треба ретельно перемішати, круговими масажними рухами втерти в проблемні області. Процедуру не можна робити частіше одного разу на тиждень.⠀
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ЗНАМЕНИТА ОГІРКОВА МАСКА
Завдяки унікальному складу, огірок прекрасно зволожує, освітлює шкірні покриви, надає омолоджуючу і протизапальну дію.⠀
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Дві столові ложки натертого огірка змішати з чайною ложкою меду. ⠀
Така маска допомагає вивести навіть старечі пігментні плями на обличчі. Наносимо на шкіру кожен день, поки не зникне пігментація.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
ОСВІТЛЮЮЧИЙ ДОМАШНІЙ ТОНІК.⠀
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- Нарізати листочки петрушки.⠀
- Залити склянкою окропу.⠀
- Потримати на слабкому вогні 15 хвилин.⠀
- Остудити
- Влити 1 ч.л. лимонного соку, або яблучного оцту.⠀
- Перелити в ємність з щільною кришкою.⠀
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Отриманою рідиною протирати обличчя двічі на день. Лосьйон ефективно освітлює веснянки і пігментні плями, надає шкірі свіжість, сяйво, звужує пори. Зберігати готовий засіб потрібно в холодильнику, не довше двох тижнів. Під час його застосування не виходити на вулицю без сонцезахисного крему.⠀
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Протягом використання всіх цих засобів без винятку, при виході на вулицю ОБОВ'ЯЗКОВО (!) наносимо будь-який сонцезахисний крем з індексом SPF 50+.
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