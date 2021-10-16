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Не посилити, а допомогти: косметолог навчила вибирати крем для холодної пори року

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Субота 16 жовтня 2021 12:09
Не посилити, а допомогти: косметолог навчила вибирати крем для холодної пори року Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

З настанням холодної пори року дівчата поспішають поміняти свій зволожуючий крем на живильний. У чому різниця і який краще вибрати?

На це питання відповіла в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

В Інтернеті на запит "відмінність живильного крему від зволожуючого", ви виявите відповідь: "у зволожуючому більше води, в живильному - жиру. Взимку варто позбутися від зволожуючого крему, так як він буде замерзати на шкірі".

Пишуть такі статті, мабуть, ті, хто погано вчився в школі, і не знає нашу температуру тіла. Температура замерзання точно не 36.6. Крем на шкірі замерзнути не може. Ніяк. Так, зимовий крем буде відрізнятися від літнього. Але ділити їх за назвою на упаковці неправильно.

Не посилити, а допомогти: косметолог навчила вибирати крем для холодної пори року
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Взимку ми віддамо перевагу більш щільним текстурам крему. А досягається ця текстура різними способами, в тому числі концентрацією масел в складі.

Наприклад, в кремі для молодої шкіри концентрація масел буде менше, а для вікової, відповідно, більше. Причому олії допустимі як в зимовому, так і літньому кремі, але текстура у цих кремів буде різна.

Є така шкіра, якій масла не підходять. Тоді на допомогу приходять креми oil free.

Не посилити, а допомогти: косметолог навчила вибирати крем для холодної пори року
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але як же тоді такий крем захистить шкіру? У кремі oil free - це може бути dimethicone, який еко блогери панічно блокують. Від незнання, зрозуміло. Чому?

Dimethicone - це силікон. Він створює захисну плівку, заповнює всі нерівності і шорсткості, робить шкіру рівною. Такий крем ідеально підійде дуже чутливій шкірі, яка гостро реагує на вітер і мороз. Якщо ми не створимо захисні умови для такої шкіри, вона буде страждати. І силікон в даному випадку виконає своє завдання.

Суха і зневоднена шкіра - це травмована шкіра. Їй теж потрібні захисні умови. І жирній шкірі теж. Будь-який. І в кожному конкретному випадку ми розглядаємо завдання, які потрібно вирішити, не погіршивши ситуацію, а навпаки - допомогти.

Тому якщо ми будемо ділити креми тільки за назвою (зволожуючий/живильний), ми ніколи не отримаємо бажаного результату від догляду.

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Седіна розповіла про користь цинку для краси і здоров'я.

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