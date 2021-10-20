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Зволожує і зберігає молодість: косметолог навчила вибирати правильний крем для рук

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Середа 20 жовтня 2021 12:12
Зволожує і зберігає молодість: косметолог навчила вибирати правильний крем для рук Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Крем для рук - один з найнеобхідніших засобів по догляду за шкірою. На жаль, ця зона зрадницьки видає вік жінки. З'являється сухість, пігментація, змінюється рельєф шкіри. До того ж, молода шкіра рук теж може виглядати неохайно і бути сухою, подразненою, в тріщинках.

Косметолог Тамара Ануфрієва на сторінці в Instagram навчила вибирати крем для рук, який допоможе вирішить ряд проблем зі шкірою.

Як і обличчя, руки піддаються величезному впливу несприятливих зовнішніх факторів. Тому і догляд повинен бути серйозним.

У нашому кліматі тільки влітку шкіра рук може виглядати нормально. В інший час - сухість, подразнення, тріщини практично у всіх.

Зволожує і зберігає молодість: косметолог навчила вибирати правильний крем для рук

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Креми для рук можуть бути зволожуючі, живильні, захисні, антивікові, відновлючі.

Найлегші за текстурою - зволожуючі. Їх склад не покликаний загоювати мікротріщини і знімати подразнення, якщо цей крем виготовлений відомими брендами массмаркету.

Живильні, захисні і відновлюючі креми повинні містити віск, масла, вітаміни А, Е, В5, антиоксиданти, пантенол, ланолін, силікони, сквалан, цераміди.

Зволожує і зберігає молодість: косметолог навчила вибирати правильний крем для рук

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В антивікові додають колаген, ретинол, гіалуронову кислоту.

Приємні ароматичні аромати і красиві тюбики - це не принципи, за якими потрібно вибирати крем для вирішення проблем шкіри рук. Склад - це головне! Навіть такий відомий компонент як гліцерин через низький ступінь очищення може нашкодити. Крім цього, в дешевих кремах не може бути на 100% безпечних компонентів.

Нагадаємо, що раніше кометолог Євгенія Седіна навчила боротися з розширеними порами на обличчі.

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