Важливий баланс: Віра Брежнєва розкрила секрети здоров'я і квітучого зовнішнього вигляду

Співачка Віра Брежнєва в свої 39 років може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою підтягнутою фігурою, а також красивим довгим волоссям. Шанувальники нерідко цікавляться у зірки, як же їй це вдається, так що періодично та ділиться своїми секретами краси і лайфхаками, нагадуючи, що для цього обов'язково потрібна робота над собою.

У своєму Instagram Брежнєва поділилася серією атмосферних домашніх фото і розповіла, як у неї виходить зберігати здоров'я і завжди красиво виглядати.

На знімках Віра зображена, коли сидить на дивані в джинсах і білій сорочці. Волосся артистка зібрала в хвіст, а на обличчі зробила ніжний макіяж з рожевою помадою.

Вона зазначила, що повністю згодна з тим, що некрасивих жінок не буває. При цьому важливо дотримуватися балансу.

"Статистика питань продовжує проявляти найцікавіші теми. І для дівчат це як і раніше зовнішній вигляд! (тут я вас дуже добре розумію). Повторюся, так як вже говорила не раз і моя думка не змінилася. Не буває некрасивих жінок - бувають недоглянуті! Тільки тут важливий баланс. Ті, хто надмірно захоплюються доглядом за собою, деградують в інших областях. Але і забивати на себе, присвятивши всю себе чомусь іншому - теж перекіс", - вважає Брежнєва.

За словами дружини Костянтина Меладзе, для неї догляд за собою починається з турботи про здоров'я.

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"Я довго намагалася знайти відповідь на питання "з чого починається любов до себе?", і, мабуть, один з головних пунктів - це турбота. Турбота про свій внутрішній стан і зовнішній вигляд. Для мене догляд за собою починається зі здоров'я, тому на першому місці - як я себе почуваю, далі вже - як я виглядаю. Людина, яка відчуває себе добре - виділяє хорошу енергію. А здоров'я - це завжди комплексний підхід. Як фізичне, так і ментальне", - поділилася співачка.

Віра Брежнєва поділилася секретами краси і здоров'я (фото: instagram.com/ververa)

Далі зірка розкрила свої секрети здоров'я і краси.

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"Що я роблю, щоб бути фізично здоровою:

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Перше і найголовніше - сон. Навчилася раніше лягати спати. Намагаюся до 23-х. При недосипах - досипаю. Жертвую чимось іншим заради сну.

Друге - стежу за тим, щоб моє харчування було збалансованим.

Третє - раз на рік я роблю повний check-up організму. Перевіряю хімічні показники, проходжу необхідні обстеження. А там вже, якщо є свідчення, консультуюся з фахівцем, що потрібно робити.

Ну і займаюся спортом", - поділилася Віра.

А з хорошим самопочуттям приходить і зовнішня краса і любов до себе.

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"Вже ці кроки дають мені результати у вигляді прекрасного самопочуття, що безпосередньо впливає на мій настрій і самовідчуття. А коли до всього цього додається естетика у вигляді чистої шкіри, здорового красивого волосся, підтягнутого тіла, доглянутих рук, то ти просто дивишся в дзеркало і закохуєшся в себе кожен день. Так і народжується внутрішня гармонія, блиск в очах. Доглянута жінка = красива жінка", - підсумувала артистка.