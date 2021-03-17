ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 10:43
Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Lite

Багато дівчат з приходом весни замислюються про те, що пора б "почистити пір'ячко" і навести красу. Зірки - не виняток. Так, українська співачка Злата Огневич вирішила поділитися з шанувальниками своїми секретами краси і молодості, а заодно і дізнатися, які лайфхаки допомагають іншим.

На своїй сторінці в Instagram артистка перерахувала процедури і прийоми, до яких вдається регулярно. Публікацію вона супроводила атмосферними чорно-білими фото.

На знімках Злата позує біля дзеркала, коли рум'янить щічки, а також відображена сидячою на стільці в спальні. Зірка приміряла пікантний образ - подовжену білу сорочку, поверх якої надітий чорний корсет, декорований ланцюгами. Завершують спокусливий лук туфлі на високому каблуці і красива укладка.

Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати ОгневичВесняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич

"У кожної з нас є свої б'юті-секрети", - зазначила знаменитість.

Топ-5 секретів краси від Злати Огневич:

  • Я роблю кожну весну сет з 5-ти пілінгів, вони називаються "соціальні", так як дозволяють відразу виходити в люди, а не відсиджуватися вдома, зі скоринкою на обличчі.
  • Загальний ліфтинг обличчя за допомогою спеціального лазера, причому результат - з однієї процедури і дуже довго тримається.

Весняне оновлення: топ-5 б'юті-секретів Злати Огневич
Злата Огневич захопила красою і апетитними формами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

  • Щовесни ( і глибоку осінь ) я роблю серію з 20-ти масажів шкіри голови апаратом Дарсонваль. Його придумав французький учений. Якщо коротко: апарат дає розряди струмом.
  • І, звичайно, масаж. В даному випадку - апаратний масаж LPG. Теж французьке винахід. Обожнюю французів саме за це.
  • Мій косметолог розробила схему очищення організму і скоро я розпочну. Важливо робити детокс організму після зими.

Підписники по достоїнству оцінили ефектні фото і засипали Злату компліментами з приводу її краси і фігури.

  • В чорно-білому фото є своя магія, шикарно!!!
  • Неймовірна!
  • Злата Ви краса!
  • Запальна)
  • Дуже елегантно!
  • Краса
  • Ух ти красуня
  • Красивейшаааая, Злата
  • Ух які ніжки, дівчина клас
  • Златушка, ти просто супер! Молодчинка, так тримати, твоя активність просто зашкалює

Нагадаємо, раніше Злата Огневич захопила апетитними формами, грайливо показавши стегна.

До речі, Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса Злата Огнєвіч
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Канікули в Україні в 2021 році: скільки ще відпочиватимуть школярі
Канікули в Україні в 2021 році: скільки ще відпочиватимуть школярі