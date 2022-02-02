ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образ

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 11:32
До весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образ Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Бізнесвумен і модель Емілі Ратаковскі приміряла новий образ, перефарбувавши волосся в яскраво-рудий відтінок. Цей експеримент став одним з багатьох за останній час: раніше зірка демонструвала незвичайну стрижку з французьким чубчиком і нове фарбування.

І хоча Емілі напевно не наважиться залишити його надовго, колір помітно оживив її образ.

Бренд нижньої білизни, купальників, а з недавнього часу і просто одягу Емілі –Inamorata – користується величезною популярністю. Так що колекції зірка випускає одна за одною. А моделлю найчастіше виступає сама.

До весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образДо весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образДо весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образДо весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образ

Емілі з новою зачіскою (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Цього разу Ратаковскі продемонструвала оксамитові купальники в декількох відтінках, включаючи блідо-блакитний і кольору дикої орхідеї. Але зрозуміло, найбільше уваги привернув її б'юті-образ.

Дівчина постала з вогненно-рудим волоссям, яке були укладене легкими хвилями. Швидше за все, для зйомки використовували перуку. Але відтінок дуже сподобався шанувальникам епатажної зірки. Також цілком ймовірно, що Рата знову готується стати блондинкою, а тому майстер поступово освітлює її темно-каштанове волосся.

Дивіться також 3 варіанти модних чубків у французькому стилі.

Раніше ми писали про 5 найстильніших знаменитостей минулого року, за якими варто стежити в цьому.

Читайте LITE в Google News
Эмили Ратаковски
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Чи можна годувати грудьми, якщо у мами COVID-19: вчені дали точну відповідь
Чи можна годувати грудьми, якщо у мами COVID-19: вчені дали точну відповідь