Волога і сяюча: візажист Хейлі Бібер розкрила секрети бездоганної шкіри

Непритомніти від шкіри Хейлі Бібер стало щоденним проведенням часу цілого ряду інстаграммеров: вона сяюча, волога і, здається, світиться зсередини.

"Мої клієнти просять всі можливі види макіяжу", – пояснює вона. – І хоча їхні запити різняться, однією незмінною є свіжа, зволожена, природна шкіра".

Та як же вона це робить? Поряд з добре вивченою процедурою догляду за шкірою у її візажиста Мері Філліпс є свої секрети, як досягти свіжого, бездоганного кольору обличчя.

Для початку – зволоження (фото: instagram.com/maryphillips)

1. Почніть з зволоження

"Все починається зі здорової, зволоженої шкіри. Завжди корисно дотримуватися режиму догляду за шкірою і виконувати щоденний догляд за нею, але також важливо знати, що найкраще підходить для вашої шкіри, і використовувати правильні продукти. Для поліпшення кольору обличчя я використовую праймер, тональний крем, консилер, пудру, бронзер, рум'яна і хайлайтер".

2. База – працює

"Праймер допомагає підкреслити макіяж, який ви наносите, і продовжує його стійкість на весь день. Мені подобається мати гладкий, бездоганний колір обличчя, і для досягнення цього я починаю з нанесення праймера, основи і консилера".

3. Знайдіть тональну основу, яка підходить саме вам

"Вибір правильної основи починається з переваг і типу шкіри. Якщо у вас суха шкіра, я б використовувала зволожуючу основу з сяючим вологим фінішем. Якщо у вас жирна шкіра, я рекомендую використовувати більш матову основу або включити в свій повсякденний макіяж тональну основу, що вбирає жир".

Шкіра Хейлі не дає спокою користувачам мережі (фото: instagram.com/maryphillips)

4. Як наносити основу

"Мені подобається наносити основу пензлем, починаючи з центру обличчя і розтушовуючи її у напрямку до лінії росту волосся. Після нанесення основи додайте консилер там, де це необхідно, особливо – під очима, навколо носа, посередині чола, на переніссі і посередині підборіддя. Це допоможе покрити ці області більше і освітлити тон вашої шкіри. Нанесіть пудру, щоб все закріпити".

5. Примусьте її сяяти

"Після нанесення тонального крему нанесіть автозагар на ділянки обличчя, на які природним чином падає сонце, щоб додати тепла, і додайте рум'яна на вилиці. Для додаткового сяйва нанесіть хайлайтер на виступаючі частини обличчя, наприклад, на вилиці і надбрівні дуги".

6. Підкресліть очі

"Я завжди раджу злегка підкреслити область навколо очей, завдавши шар світло-коричневих тіней на повіку і під нижню лінію вій. Завийте вії і нанесіть туш, щоб виділити очі, злегка розчешіть брови і нанесіть гель, щоб зафіксувати їх.

Завершіть все відтіночним бальзамом для губ, щоб додати кольору і зволоження".