Час краси: правила догляду за собою від тренера "Зважені та щасливі"

Існує чимало хитрощів, які допоможуть не тільки зберегти красу, але і з кожним днем ставати все привабливішою. Тренер "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська поділилася своїми нескладними правилами догляду за собою, які допоможуть вам досягти цих цілей.

Правила догляду за собою від Марини Боржемської:

Склянка води натщесерце має бути обов'язково кожен день. Це запуск метаболізму всього організму. Це перша їжа, яка дуже важлива.



Контрастний душ – це підвищення стресостійкості та опірності до хвороб; тренування терморегуляції; покращання кровопостачання, яке розносить кисень в кожну клітинку організму; посилення обміну речовин і зниження ваги.



Легка зарядка з самого ранку зарядить весь ваш день бадьорістю, гарним настроєм і привчить до самодисципліни.



Ілюстративне фото (pexels.com)

В морозилці завжди повинен бути трав'яний лід. Запарюйте трави гарячою водою, охолоджуйте і розливайте у формочки. Вранці, після вмивання, протирайте обличчя і шию кубиком льоду, дайте краплям вбратися. Ефект - приголомшливий. Крім того, ви можете підібрати трави під свій тип шкіри і бажання. Наприклад: Ромашка - дезінфекція, звуження пор, регенерація, антисептик. М'ята заспокоює, тонізує, позбавляє від жирного блиску. Шавлія - ліфтинг-ефект, робить шкіру сяючою та здоровою.



Доглядати потрібно не тільки за шкірою обличчя, але і тіла, в цілому. Скраб для обличчя і тіла. Зберіть гущу після випитої кави, додайте пластівці вівсянки, кілька крапель масла (в аптеці продаються арганова олія виноградних кісточок), додайте сметану і в блендер. Зберігати в холодильнику. Діставайте на час умивання і в душі. Після скрабування використовуйте зволожуючий крем. В дитячий крем можна додавати вітаміни А і Е у вигляді олії, які продаються в аптеці. Кокосове масло - must have. Наносити на ніч на волосся, заплітайте в косу і вранці змити шампунем.



Ілюстративне фото (pexels.com)

І головне - це ваш позитивний настрій! Подивіться в дзеркало і посміхніться! Скажіть, що ви найчарівніша й найпривабливіша.