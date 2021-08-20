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Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість

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П'ятниця 20 серпня 2021 13:28
Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Як продовжити молодість? Вживай ці два продукти ... або виключи зі свого раціону всього лише один продукт. Бачили такі заголовки? Якщо бачите - гортайте далі, нічого путнього ви там не прочитаєте, тому що це так не працює.

Як же все-таки продовжити молодість і красу, розповіла дієтолог Тетяна Дік на своїй сторінці в Instagram.

Як продовжити молодість: топ-5 правил

1. Правильно харчуватися. І якщо є зайва вага, то позбавлятися від неї.

Бо зайва вага призводить до інсулінорезистентності, діабету, збільшує ризик серцево-судинних захворювань, навантаження на суглоби і хребет, та й в цілому знижує якість життя і її тривалість в середньому на ~15 років.

2. Бути фізично активним.

Це не означає, що потрібно бити рекорди в спорті. Зарядка, ходьба, розтяжка, велосипед, активний відпочинок.

Регулярна фізична активність підвищує інтелектуальні здібності, покращує когнітивні здібності, сприяє зростанню нейронних зв'язків, є профілактикою остеопорозу.

Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Повноцінний сон.

Менше залипань в телефон - більше сну.

4. Зниження стресу і вміння працювати з ним

  • Не подобається робота - шукай варіанти краще.
  • Не подобається спілкуватися з кимось - не спілкуйся.
  • Некомфортно у відносинах - розірви їх.
  • Читай книги, медитуй. Навчися працювати зі стресом, це реально.
  • Можеш щось змінити - міняй!


5. Позбавляйся від шкідливих звичок.

Тут пояснювати не треба (сподіваюся). Алкоголь, куріння, наркотики - позбавляємося і розставляємо пріоритети правильно.

Час, стоп: 5 правил, які допоможуть продовжити молодість
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Тільки, якщо ти складеш ці пункти разом, то зможеш продовжити молодість. Але важливо це робити з комфортом.

Ви тут побачили десь БАДи, вітаміни, коктейлі і т. д.? Ні. Тому що все нам дає природа і продуктів на нашому столі достатньо, щоб отримати всі необхідні елементи.

Нагадаємо, раніше дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт.

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