Час, стоп! Топ-8 золотих правил для профілактики старіння шкіри

Старіння і в'янення шкіри - процес неминучий, але його можна відстрочити і важливу роль в цьому питанні відіграє правильний і систематичний догляд.

Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла, як і коли починаються незворотні процеси в шкірних покривах, а також озвучила правила, які допоможуть здійснити профілактику вікових змін.

Шкірі добре живеться до 12-14 років. Потім її стан погіршується, вона стає більш жирною і пористою. Потім багатьох атакують вугрі. До 20 років проходять. І років до 30 все стабільно, можна вибирати косметику по етикетці, запаху, рекламі. Якщо шкіра здорова, то вона буде виглядати добре з будь-яким доглядом або взагалі без нього. Адже ресурсів ще багато.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Починаючи з 35 років, старіння шкіри стає помітним. Вона гірше утримує вологу, сповільнюється оновлення клітин, знижується кількість гіалуронової кислоти, стоншується жировий прошарок, з'являється пігментація, розширені судини і зморшки. Після менопаузи цей процес набирає силу.



В'янення - це природний процес. Відбувається він з двох основних причин:

Так закладено генетично.

Як і будь-який інший орган, шкіра з часом зношується і накопичує пошкодження.

Тобто частина змін - невідворотні і природні, а частина - викликана недбалим ставленням і шкідливими факторами.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що можна зробити для профілактики вікових змін?

Захист шкіри від УФ-випромінювання. Всі знають, але чомусь досі живі солярії і на пляжах опівдні багато людей. Це окрема велика тема, але якщо хочете зберегти красиву шкіру － обов'язково використовуйте засоби з СПФ.

Очищати обличчя м'якими, не лужними засобами.

Використовувати косметику з антиоксидантами: вітамін С, вітамін Е, вітамін В3, альфа-ліпоєва кислота, екстракт зеленого чаю, екстракт граната, каротиноїди, лікопін, коензим Q10 і т. д.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)