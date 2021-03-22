Видає вік: косметолог розповіла про особливий догляд за шиєю і декольте

Стан шиї і декольте здатні розповісти про вік більше, ніж обличчя і фігура, тому за цими делікатними зонами треба регулярно і правильно доглядати. Як саме, розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона поділилася схемою ходу за шию і декольте.

Перше, на що важливо звертати увагу - постава! Сьогодні телефон у всіх є продовженням руки, а сидячий спосіб життя додає нам викривлень. Крім того, шия – це основне джерело зморшок на обличчі. Тому:

Намагайтеся завжди стежити за положенням вашої шиї і спини. Виконуйте спеціальні фізичні вправи.

Щодня розминайте задню і бічну поверхні шиї. Знайдіть у себе грудинно-ключично-соскоподібний м'яз і розминайте/розтирайте/погладжуйте його! Саме цей м'яз, точніше його спазм призводить до утворення поперечних зморшок шиї і зморшок на обличчі! Масаж шиї - відмінний спосіб не тільки розвантажити і розслабити цю зону, але і профілактика зморшок на обличчі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ЯК ДОГЛЯДАТИ?



Шкіра шиї і декольте дуже тонка і ніжна, тому потребує делікатного і регулярному догляді.



Догляд за шиєю - обов'язковий. Можна використовувати ті ж засоби, що і для обличчя, а можна окрему косметику для цієї зони, це економічніше.



ОЧИЩЕННЯ

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найкраще робити м'якою мочалкою і зволожуючим безсульфатным гелем для душу або своєю умывалкою. Після можна нанести на шию ваш лосьйон для обличчя.



ЗВОЛОЖЕННЯ

Крем на ці зони наноситься щодня. Можна використовувати як креми для обличчя, так і спеціальні засоби для шиї і декольте.



ЗАХИСТ

Влітку потрібно захищати шкіру від шкідливих УФ-променів. Шкіра грудей набагато тонше, ніж на обличчі і тілі, тому і старіє швидше. Тому крем з SPF на відкриті ділянки тіла обов'язковий!





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ВІДЛУЩУВАННЯ

Раз в тиждень можна зробити ензимний пілінг.



МАСКИ

Раз в тиждень: поживні або зволожуючі.



КОНТРАСТНИЙ ДУШ

В принципі корисний для всього тіла, а для зон шиї, грудей і декольте – особливо!

Він покращує кровообіг і підтягує шкіру.