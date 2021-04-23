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Взяти до уваги: Емілі Ратаковскі показала, як швидко зробити шкіру пружною і сяючою

Новость на русском → США, П'ятниця 23 квітня 2021 22:23
Взяти до уваги: Емілі Ратаковскі показала, як швидко зробити шкіру пружною і сяючою Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі стала мамою зовсім недавно. І через місяць супермодель, актриса і бізнесвумен вже демонструвала залізний прес. Інші секрети свого квітучого зовнішнього вигляду в такий завантажений період для кожної мами вона видала кілька годин тому.

У своєму блозі Емілі показала, що допомагає їй повернути свіжість і пружність шкіри обличчя.

Емілі Ратаковскі раніше розповідала, що зберегти шкіру тіла пружною їй допомогло натуральне масло з вітамінами від True Botanicals, яким вона користувалася щодня. Дівчина зізналася, що просто одержима цим продуктом, і саме він допоміг запобігти розтяжкам.

Емілі Ратаковскі обожнює маски і патчі (фото: instagram.com/emrata)

Тепер же модель продемонструвала, як вона доглядає за шкірою обличчя. Коли у молодої мами видається вільна хвилинка, вона робить прості ритуали для швидкого результату. Наприклад, накладає гідрогелеву маску. До слова, нещодавно Емілі почала випускати ці улюблені дівчатами по всьому б'юті-продукти.

Раніше ми писали, що Емілі вирушила на прогулянку у міні-спідниці та молочній блузі, доповнивши лук білими кедами.

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