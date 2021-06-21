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Забудьте про це: топ-5 помилок у догляді за волоссям, які робить більшість

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Понеділок 21 червня 2021 08:38
Забудьте про це: топ-5 помилок у догляді за волоссям, які робить більшість Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Багато звичні маніпуляції з волоссям з нашої б'юті-рутини можуть позбавити локони здоров'я і краси. Чого не варто робити і яких помилок у догляді слід уникати?

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram назвала п'ять кроків, щоб уникнути трихологічних проблем.

Звичайно, візит до фахівця не можна відкладати, якщо ти спостерігаєш посилене випадання волосся, свербіж або біль на шкірі голови, лупа і т.д. Якщо ж у тебе немає в них цих симптомів, то потрібно подбати про те, що б для візиту до трихолога причин не з'явилося.

1.Миття волосся щодня.

Це не правильно. Якщо волосся миються через те, що швидко жирніє, то потрібно з'ясувати причину, чому так відбувається?

2.Використання чужих гребінців.

З гребінцем можна перенести все, що завгодно - від грибкового ураження, до педикульозу.

Забудьте про це: топ-5 помилок у догляді за волоссям, які робить більшість

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Тугі зачіски і укладання.

Любительки щоденних тугих укладок помічають, що з часом їх волосся рідшає в зоні чубчика.

4.Миття волосся м'якими і безсульфатними шампунями.

Як показала практика, ці засоби не вимивають шкіру голови, залишаючи лусочки кератину, шкірний жир, забруднення з навколишнього середовища.

5.Фарбування в домашніх умовах.

Особливо це стосується засобів для освітлення волосся.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер назвала топ-5 поширених помилок у догляді, які ми допускає в літній період.

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