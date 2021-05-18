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Заморожена краса: як правильно приготувати косметичний лід для обличчя

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Вівторок 18 травня 2021 08:37
Заморожена краса: як правильно приготувати косметичний лід для обличчя Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Лід в косметології використовують давно. Косметичний лід можна сміливо оцінювати як однин з головних універсальних засобів для вирішення ряду проблем зі шкірою.

Косметолог Тетяна Моторіна в Instagram розповіла, чим же так корисний лід і як його правильно приготувати в домашніх умовах.

Вплив на шкіру холодом стимулює кровообіг і обмін речовин, посилюючи тим самим корисний ефект відварів трав або натуральних соків.

При регулярному використанні косметичного льоду ви помітите:

  • поліпшення стану шкіри
  • зменшитися глибина мімічних зморшок
  • пори звузяться
  • колір стане здоровим і рівним.

Особливо корисні контрастні процедури - протирання льодом після гарячих компресів, ванночок, лазні або гарячого душу.

Заморожена краса: як правильно приготувати косметичний лід для обличчя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як приготувати? Мабуть, найбільш універсальними, тобто легкодоступними і придатними для всіх типів шкіри, є заморожені відвари трав: шавлії, череди, м'яти, ромашки, звіробою, липового цвіту або звичайна заморожена заварка чорного або зеленого чаю.

Щоб приготувати косметичний лід з трав'яного настою, потрібно залити одну столову ложку трав'яного збору або певного компонента склянкою окропу і залишити настоюватися протягом півгодини.

Також в якості поживних, тонізуючих, відбілюючих і звужуючих пори засобів, широко використовується заморожений сік різних фруктів і ягід.

Велике значення має і якість води, яку використовувують для приготування косметичного льоду. Підійде мінеральна негазована, очищена питна або тала вода.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петуніна перерахувала топ-5 домашніх процедур, здатних моментально поліпшити стан шкіри.

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