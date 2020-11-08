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Жир з живота піде: Аніта Луценко показала найбільш дієві вправи для ідеального преса

Новость на русском → Неділя 08 листопада 2020 08:47
Жир з живота піде: Аніта Луценко показала найбільш дієві вправи для ідеального преса Аніта Луценко (www.instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Кращі вправи для преса

Аніта Луценко не проти продемонструвати результат своїх праць в спортзалі шанувальникам - шикарне тіло. Але ще тренер не приховує своїх серкетов пружних сідниць і плоского живота: потрібно... трудитися! Тільки і всього.

Ось цього разу Луценко у своєму мікроблозі вирішила довго не розмірковувати, як же досягти тієї самої мрії - фігури, яка буде радувати в дзеркалі, а всі будуть нею захоплюватися. Аніта просто нагадала: якщо ви чекали знак, то це він, все - на килимок!

"Якщо ти чекала знак - ось він! Прес:

  • Дотик до носочків, 15 разів, 2 підходи.
  • Прес + активація внутрішньої поверхні стегон, 15 разів, 2 підходи,
  • Велосипед, 20 разів, 2 підходи.

Але ненароком нагадую, що зверху жир з живота йде тоді, коли відсоток жиру падає у всьому тілі. А це відбувається не за рахунок тренувань, а за рахунок харчування", - додала тренер, нагадуючи, що здорове харчування теж ніхто не відміняв.

Аніта Луценко знає толк в пресі (відео: instagram.com/anitasporty/)

Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко розповіла, чи є макарошки і картоплю і не товстіти. Луценко розповіла, що не варто боятися одного "шкідливого" продукту і у всьому його звинувачувати, але при цьому дозволяти себе інші, наприклад, солодощі. Тренер нагадала, чим більше себе обмежуєш в чомусь, тим більше може потягнути на іншу "заборонену" їжу.

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