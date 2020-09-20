Я — відображення їх комплексів: Анна Сєдокова дала жорстку відсіч хейтерам

Третє весілля співачки з молодим обранцем викликало бурхливу реакцію в мережі

Колишня учасниця популярної української групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова днями зізналася, що втретє вийшла заміж - 6 вересня вона поєдналася законним шлюбом з латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який молодший за неї на 9 років. За словами артистки, церемонія була таємною і без зайвого розголосу.

Така новина викликала бурхливу реакцію серед користувачів мережі, при цьому багато засудили Анну і залишили в її адресу багато неприємних слів. Їй пригадали, що у неї троє дітей від різних чоловіків, а також те, що Яніс кинув заради неї дружину з маленькою дитиною. Сєдокова не стала мовчати і у своєму Instagram дала жорстку відсіч хейтерам.

Публікацію співачка супроводила весільним фото, на якому вони з Янісом зображені з дітьми Анни - старшою дочкою Аліною і сином Гектором.

Анна Сєдокова показала миле фото з новоспеченим чоловіком і дітьми від попередніх стосунків (фото: instagram.com/annasedokova)

Виконавиця згадала, як після першого розлучення в неї не вірила навіть власна мати і стверджувала, що вона не буде нікому потрібна з дитиною на руках. Однак вона довела, що всі вони були неправі.

"Дівчатка і діти або із серії "Ти нікому не буде потрібна зі своїми дітьми"... Зараз буде важливий пост для тих, кому це важливо і потрібно. В 22 роки, коли я йшла з однорічною Аліною на руках від чоловіка зрадника і алкозалежного, моя мама сказала, що я Нікому не буду потрібна. Зі своєю дитиною. Розлучена. Минуло багато років і кожен день я продовжую доводити своїй мамі, що вона не права. Як не праві ті, хто ставить хрест на собі", - зазначила Сєдокова.

Анна Сєдокова старше третього чоловіка Яніса Тімми на 9 років (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка вважає, що коли люди пишуть їй погані і неприємні речі в мережі - насправді вони пишуть про себе, і це говорять їх власні комплекси.

⠀

"Після весілля у мене з'явився новий вид коментаторів хейтерів . Одна дівчина під безневинною фото у весільному записі написала "Я її раніше обожнювала, я зараз ненавиджу". Вона і зараз підписана на мене ... Жінки за 40, переважно чомусь блондинки, пишуть мені їдкі коменти типу "знову заміж" або якесь марення про моїх дітей. Але я доросла дівчинка і розумію, що вони пишуть про себе. Я відображення їх комплексів. Я відображення їх не віри у себе..." - впевнена артистка.

Ганна закликала всіх бути добрішими, вірити в любов і в те, що життя може змінитися на краще в будь-якому віці.

⠀

"Цей пост не про розлучення і весілля. Цей пост саме про цю саму віру в себе! Цей пост про доброту і велике серце з яким як чоловік, так і жінка приймає дітей, не розрізняючи їх за групою крові. Любов не знає кордонів, любов не злості і заздрості. Життя може розвернутися і повністю змінитися в 50, 60 або навіть 80. А якби я послухала свою маму в 22, то моє б закінчилося тоді. На фото лише половина наших дітей, їх у два рази більше. І я вдячна моєму наймудрішому і сильному чоловікові Янісу Тіммі за те, що не здався і кожен день є прикладом у всьому для багатьох з нас і особливо для мене. Шукайте кохання, прагніть до добра та прислуховуйся своєму серцю і інстинктам. І ніколи!!! Ніколи не думайте, що це кінець. Це всього лише новий початок", - зарядила позитивною мотивацією 37-річна співачка.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма одружилися (фото: instagram.com/weddingbymercury)

Публікація швидко набрала тисячі коментарів - багато фоловерів підтримують Анну і дякують їй за такі чесні і мотивуючі слова, інші ж знову залишають на її адресу негативні відгуки.

Нагадаємо, екс-"ВІА Гра" Анна Сєдокова таємно вийшла заміж і показала перші фото з третього весілля, що пройшло в Барвисі під Москвою.

Раніше повідомлялося, що 37-річна Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою, які відбулися в Майямі.