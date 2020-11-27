14 років домашнього насильства: ведуча Надія Матвєєва шокувала визнанням

Українська ведуча підтримала всесвітню акцію "16 днів проти насильства"

Українська ведуча Надія Матвєєва вирішила поділитися гіркими спогадами про своє дитинство і розповісти правду підписникам. Тим самим вона підтримала всесвітню акцію "16 днів проти насильства", в рамках якої відомі люди діляться своїм досвідом про пережите.

Надія розповіла у своєму Instagram, що протягом 14 років була жертвою рук батька. Знаменитість показала свою дитячу фотографію, на якій, за її словами, вона дуже схожа на тата.

"14 років домашнього насильства. Це моє дитинство. Папа, звичайно, любив мене, але алкоголізм поступово вбиває і почуття і особистість. Коли мама зверталася за захистом до міліції, їй говорили: "Викликайте, якщо буде пряма загроза життю". Вона кілька разів подавала на розлучення, а суд відмовляв, бо треба берегти сім'ю - комірку радянського суспільства", - написала Надія.

За словами ведучої, про домашнє насильство мовчати не можна, тому вона зважилася опублікувати такий відвертий пост-визнання.

"Я виросла і, здається, стала сильною. Вже поховала батька, бережу маму. Вдячна батькам за те, що у мене є життя. Мені простіше було б не розповідати вам про це. Але зараз не можна мовчати про насильство над жінками. Адже це не тільки історія моєї родини. Майже третина (30%) всіх жінок у світі зазнавали фізичного або сексуального насильства з боку інтимного партнера. Вирішувати цю досі актуальну проблему необхідно на рівні сім'ї, суспільства, держави. Не можна мовчати, треба діяти", - поділилася Матвєєва.

Надія Матвєєва розповіла про батька і насильство (Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

У коментарях користувачі погодилися з Надією, що в СРСР було важко розлучитися і що-небудь довести.

На жаль, в Радянському Союзі соромно було розійтися, що скажуть люди і багато терпіли і алкоголізм і насильство.

Моя історія, дитинства не було, ненавиджу цей період, батьки вже на небесах, але дуже важко це згадати.

У моєму радянському дитинстві було також, на щастя, батьки розлучилися, коли мені було 13, батько і зараз п'є, іноді мені шкода його, раз у рік буває і рідше бачимося, приїжджаю до нього, він за все життя до нас жодного разу не приїхав.... Спасибі мамі, що витримала все це, але страх п'янок з дитинства досі, ненавиджу п'яниць.

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