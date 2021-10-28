ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в Лондоні

Новость на русском →
Лондон, Четвер 28 жовтня 2021 13:01
15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в Лондоні Анджеліна Джолі з дочками (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Старша дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло Нувель останнім часом в центрі уваги. Дівчинка, яка раніше позиціонувала себе як хлопчика, нарешті зупинилася в своїх гендерних пошуках. Тепер вона демонструє стильні та вишукані вбрання, які запозичує з маминого гардеробу.

Новий вихід юної спадкоємиці знаменитих акторів викликав фурор.

Напередодні відбулася чергова прем'єра "Вічних" у Лондоні. 15-річна дівчинка прийшла туди в компанії мами, а також своїх братів і сестер. Вона була одягнена в чорно-білу сукню Dior, в якій в 2019-му році на публіці з'являлася Анджеліна Джолі. Тоді актриса подорожувала з промо-туром стрічки "Малефісента: Володарка темряви".

15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в Лондоні15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в ЛондоніДжолі та її дочки люблять носити ті ж сукні (фото: Getty Images; instagram.com/disneymaleficent)

Для Шайло плаття вкоротили і вшили, щоб воно сіло по фігурі. Доповнили образ дівчини чорні балетки, висячі сережки і макіяж з цегляного відтінку тінями. Волосся їй знову заплели в коси і поклали в високу укладку.

15-річна дочка Анджеліни Джолі в перешитій сукні матері справила фурор в ЛондоніЗахара і Шайло в сукнях Джолі (фото: Getty Images)

Цікаво, що раніше Джолі вже експериментувала з цим прийомом. На прем'єрі "Вічних" в Лос-Анджелесі в її перешитій сукні з'явилася 16-річна прийомна дочка Захара. А Шайло була в злегка переробленому сарафані своєї матері.

Раніше Анджеліна Джолі показала два розкішних образи на вихід, які підійдуть всім.

Читайте LITE в Google News
Анджеліна Джолі Брэд Питт Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро
В Україну йде осіння "спека": де буде +18 вже скоро