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16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом

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Четвер 12 серпня 2021 15:33
16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Старша дочка української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша не боїться дивувати, а часом і епатувати своїх підписників. Нещодавно дівчина приголомшила кадром з "вампірської" фотосесії, а на новому знімку похвалилася формами в купальнику.

Ефектним фото юна блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша позувала біля річки в чорному бікіні зі стразами. Також вона одягла чорно-білу картату спідницю з ремінцями. Волосся дочка знаменитості зібрала в розпатланий пучок.

Дівчина повернула голову в сторону, демонструючи свій профіль, а також спортивну фігуру і пружний прес.

Красиво падаюче сонячне світло додає знімку особливої атмосферності.

16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом

16-річна Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписувати фото Маша не стала.

Підписники ж залишили чимало відгуків в коментарях, захоплюючись фігурою юної красуні.

  • Богинюшка
  • Сексі
  • Як виросла, вже не маленька дитина, а стала дівчиною, красуня
  • Красива
  • Машенька красива
  • Яка красуня
  • Шикарна
  • Класний купальник і прес
  • І нічого нескромного тут нема. Гарна дівчинка
  • Дівчина вогонь
  • Супер

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і її дочка Маша натерпілися чимало криики в мережі - дівчина дала перший сольний концерт, а пісні з ненормативною лексикою викликали бурю обурення у користувачів. Зоряна мама тут же заступилася за дівчину і заявила, що таким чином Маша розвивається і самовиражається.

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