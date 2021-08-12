16-річна дочка Полякової в купальнику похвалилася пружним пресом
Старша дочка української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша не боїться дивувати, а часом і епатувати своїх підписників. Нещодавно дівчина приголомшила кадром з "вампірської" фотосесії, а на новому знімку похвалилася формами в купальнику.
Ефектним фото юна блогерка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Маша позувала біля річки в чорному бікіні зі стразами. Також вона одягла чорно-білу картату спідницю з ремінцями. Волосся дочка знаменитості зібрала в розпатланий пучок.
Дівчина повернула голову в сторону, демонструючи свій профіль, а також спортивну фігуру і пружний прес.
Красиво падаюче сонячне світло додає знімку особливої атмосферності.
16-річна Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Підписувати фото Маша не стала.
Підписники ж залишили чимало відгуків в коментарях, захоплюючись фігурою юної красуні.
- Богинюшка
- Сексі
- Як виросла, вже не маленька дитина, а стала дівчиною, красуня
- Красива
- Машенька красива
- Яка красуня
- Шикарна
- Класний купальник і прес
- І нічого нескромного тут нема. Гарна дівчинка
- Дівчина вогонь
- Супер
Нагадаємо, раніше Оля Полякова і її дочка Маша натерпілися чимало криики в мережі - дівчина дала перший сольний концерт, а пісні з ненормативною лексикою викликали бурю обурення у користувачів. Зоряна мама тут же заступилася за дівчину і заявила, що таким чином Маша розвивається і самовиражається.