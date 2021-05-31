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19-річний переможець "Голосу країни" одружується: фото обраниці

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Понеділок 31 травня 2021 14:37
19-річний переможець "Голосу країни" одружується: фото обраниці Роман Сасанчин з нареченою Іванною (фото: instagram.com/annavi_i)
Автор: Lite

Переможець проекту "Голос країни 10" 19-річний Роман Сасанчин нещодавно переніс коронавірус, а його мама перебувала в лікарні у важкому стані, але завдяки турботі сина і його шанувальникам пішла на поправку. У цей непростий час поруч з Ромою постійно перебувала його кохана на ім'я Іванна - дівчина дбайливо доглядала за мамою бойфренда, нчим, схоже, остаточно підкорила його серце. Так, співак зробив пропозицію коханій!

23-річна наречена поділилася радісною новиною в Instagram і показала обручку.

Іванна показала в "сторіс" коротке красномовне відео розкішного великого букета троянд і акуратну вишукану обручку на безіменному пальці. Щаслива наречена зазначила в публікації роману Сасанчина і зізналася, що погодилася вийти за нього заміж.

"Це було не інстаграмно, я вмію зіпсувати сюрприз сама собі. Так!"- прокоментувала Іванна.

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

Іванна показала каблучку для заручин (фото: instagram.com/annavi_i)

Трохи пізніше і сам Роман поділився радісною новиною з шанувальника. Він показав фото з авто. На передньому сидінні співак сидить в букетом червоних і білих троянд. "Вона сказала: "так", - поділився своїм щастям хлопець.

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

Роман поділився щасливою новиною з шанувальниками (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Пара познайомилася в минулому році у спільній компанії. Вже через пару місяців після доленосного знайомства закохані вирішили жити разом у київській квартирі, яку Роман виграв на "Голосі країни".

Пара часто постить спільні щасливі фото і залишає до них ніжні підписи.

Пропонуємо вам помилуватися молодою і щасливою парою і подивитися, як виглядає кохана артиста.

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

19-річний переможець &quot;Голосу країни&quot; одружується: фото обраниці

Роман з Іванною не приховують ніжних почуттів (фото: instagram.com/annavi_i/instagram.com/sasanchyn_official)

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських відзначили другу річницю весілля. Пара обмінялася зворушливими посланнями в особливий день.

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