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20-річна дочка Джуда Лоу блиснула ідеальною фігурою на жарких пляжних фото

Новость на русском → , Вівторок 11 травня 2021 22:36
20-річна дочка Джуда Лоу блиснула ідеальною фігурою на жарких пляжних фото Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

20-річна дочка Джуда Лоу Айріс опублікувала нові фото у відвертому образі. Дівчина вирушила до океану, підібравши кілька стильних комплектів.

В одному з них - яскраво-рожевому - вона позує в своєму блозі, просто підірвавши його.

Айріс Лоу одягла крихітний топ, а також шорти з високою посадкою. Модель виглядає неймовірно щасливою: вона із задоволенням грає на камеру, кокетує і сміється. А також заодно демонструє своє розкішне тіло. Тонка талія і досить пишні форми вкотре звели з розуму шанувальників.

20-річна дочка Джуда Лоу блиснула ідеальною фігурою на жарких пляжних фото

Айріс Лоу вирушила до океану (фото: instagram.com/lirisaw)

"Вауу", " Я не бачу твоїх крил, але дівчинка, ти ангел!!", "Хтось бачив більш симпатичну людину?!", "Така красива!", "Дитинко, тивогонь", "Чудова", "Я просто одержимий тобою", - така звична реакція мережі на фото юної красуні.

Нагадаємо, раніше старша дочка Лоу показала відверті фото зі своїм бойфрендом.

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