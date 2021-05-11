20-річна дочка Джуда Лоу блиснула ідеальною фігурою на жарких пляжних фото

В одному з них - яскраво-рожевому - вона позує в своєму блозі , просто підірвавши його.

Айріс Лоу одягла крихітний топ, а також шорти з високою посадкою. Модель виглядає неймовірно щасливою: вона із задоволенням грає на камеру, кокетує і сміється. А також заодно демонструє своє розкішне тіло. Тонка талія і досить пишні форми вкотре звели з розуму шанувальників.

Айріс Лоу вирушила до океану (фото: instagram.com/lirisaw)

"Вауу", " Я не бачу твоїх крил, але дівчинка, ти ангел!!", "Хтось бачив більш симпатичну людину?!", "Така красива!", "Дитинко, тивогонь", "Чудова", "Я просто одержимий тобою", - така звична реакція мережі на фото юної красуні.