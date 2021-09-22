23 години на ногах: власниця коня-героя "Холостячки 2" розповіла правду про зйомки

Прем'єра шоу "Холостячка 2" , яка відбулася минулої п'ятниці, 17 вересня на каналі СТБ, прикувала до екранів мільйони телеглядачів, які з цікавістю спостерігали за знайомством Злати Огнєвіч з потенційними нареченими. Так, після першої вечірки співачка залишила 16 хлопців, які поборються за її серце. Бутоньєрка першого враження дісталася лікарю-стоматологу Роману Васільєву, який як справжній принц, з'явився перед артисткою на білому коні і зачарував її.

Власниця коня на прізвисько Скай, Марина на сторінці в Instagram розповіла, як насправді проходили зйомки з твариною.

Варто відзначити, що пост дівчини був опублікований ще в липні – саме тоді почалися зйомки проекту. Вона розповіла що залишилося за кадром 10-хвилинної вражаючої зйомки і появи роману верхи.

"Дорога Київ-Черкаси-Мошни-Черкаси-Київ, 23 години на ногах, 5 завантажень-вивантажень коня, два з яких буквально в чистому полі, руки, опущені тричі за день зі словами "це неможливо", і потрійне здивування, коли все заплановане вийшло", - ділиться Марина.

Поїздка повинна була бути схожою на виїзне тренування, але на практиці все виявилося інакше.

"Ми поїхали на зйомку, і почалося ... Паркуйтеся тут, але не паркуйтеся тут. Причепіть до сідла цю сумку, і не важливо, наскільки це реально. Сховайте коня в придорожніх кущах, і плювати, що це узбіччя жвавої траси. Чекайте три години, милуючись на ветоліт, що злітає/приземляється над нашими головами", - згадала про нестерпне очікуванні появи Ская в кадрі його господиня.

За задумом сценаристів і режисерів, кінь повинен був пройти по вузькому кам'яному мосту через озеро під полотнами тканини.

Роман виглядав на коні як справжній принц (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Оцінивши обстановку, я сказала "це неможливо" таким тоном, що знімальна група на кілька секунд зависла. Я, то бліда, то червоніючи, запропонувала спробувати. Без гарантій. Нам дали 5 хвилин, а це означало, що другої спроби не було", - згадує Марина.

За її словами, Скай в екстремальній ситуації повівся як бойовий лицарський кінь. У нього тремтіли ноги, шалено стукало серце, очі вилазили з орбіт, але він йшов граціозно вперед, прислухаючись до голосу господині. Кінь повільно і впевнено пройшов весь міст, здригнувшись тільки кілька разів, коли тканина торкалася голови і крупа.

Справа залишалася за малим - повторити те ж саме з вершником. Марина запевнила Романа, що Скай свою справу знає, і хлопець обов'язково впорається.

"Це було якесь диво. Гарний хлопець їде верхи, з величезним букетом і посміхається так, що серце повинно пропускати удари. Він (кінь - ред.) йде під вершником, дивлячись на мене, і ось уже половина шляху пройдена, як прямо перед ним, на голову, починає опускатися ця безглузда штора. Скай пригальмовує, я починаю тихенько співати "Козааааа, хорошооооо", командую вершнику "нога!", і вони їдуть далі, до кінця. Завдання виконано", - поділилася подробицями Марина.

Роману довелося освоювати верхову їзду заради ефектної появи (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман на своїй сторінці також розмістив фото верхи, а також показав одне з тренувань. Тоді, за контрактом він не міг розголошувати ніяких деталей.