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45-річний Леонардо Ді Капріо і його молода кохана Каміла Морроне чекають дитину

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 12:32
45-річний Леонардо Ді Капріо і його молода кохана Каміла Морроне чекають дитину Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне (фото: колаж perezhilton.com)
Автор: Ольга Турчанікова

Радісна новина для шанувальників пари!

Леонардо Дікапріо і його дівчина Каміла Морроне, за чутками, очікують первістка. Такі чутки з'явилися в мережі зовсім недавно, і спровокував їх, в першу чергу, вигляд дівчини. На фото, зроблених папараці нещодавно, вона постала з помітно розповнілою фігурою. Живіт модель намагається всюди приховувати за допомогою мішкуватою одягу. Знайшлися і інсайдери, які вже підтвердили вагітність 23-річної коханої зірки "Титаніка". З чуток, термін відносно невеликий.

45-річний Леонардо Ді Капріо і його молода кохана Каміла Морроне чекають дитину

Каміла, за чутками, в очікуванні первістка (фото: instagram.com/camilamorrone)

Зрозуміло, зоряна пара поки ніяк не коментує новину. Що не дивно: ні оскароносний актор, ні його чарівна дівчина не розповідають відверто про свій роман. На сторінці моделі в мережі Instagram не знайти фото з Дікапріо. У той час як в мережу регулярно потрапляють їхні спільні знімки з прогулянок і поїздок.

45-річний Леонардо Ді Капріо і його молода кохана Каміла Морроне чекають дитину

Пара поки не коментує інформацію (фото: скріншот instagram.com/theblondesalad)

Нагадаємо, Леонардо і Каміла почали зустрічатися в кінці 2017-го року. У минулому році в пресі раз у раз виникали чутки про те, що пара збирається узаконити відносини, які давно стали більш ніж близькими. Але до весілля справа так і не дійшла. Тим не менш, дівчина вже встигла стати частиною сім'ї голлівудського серцеїда.

Кажуть, що мама знаменитого актора, до думки якої він прислухується завжди, просто зачарована Камілою. Нібито вона вже давно чекала онуків від сина і моделі. І здається, дочекалася.

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