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46-річна Єва Лонгорія показала шикарну фігуру в облягаючому вбранні

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П'ятниця 04 червня 2021 19:19
46-річна Єва Лонгорія показала шикарну фігуру в облягаючому вбранні Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія - визнана ікона краси і стилю, а ще - справжній блогер. Актриса обожнює розповідати не тільки про свої проекти, але і про спосіб життя, харчування і тренування. А демонструвати підтягнуте тіло - і зовсім її улюблена справа.

Кілька годин тому актриса показала у своєму блозі нове фото, яке викликало в мережі бурхливу реакцію.

Єва позує на тлі гірського пейзажу, одягнена в яскраво-жовтий костюм. Спортивна куртка і облягаючі легінси відмінно підкреслили струнке і спортивне тіло знаменитості. На додаток до комфортного комплекту Лонгорія підібрала чорну бейсболку з смугами від Adidas, а також сірі об'ємні кросівки і окуляри-авіатори. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" сидить на жовтому дерев'яному кріслі, що вирішила обіграти в підписі.

46-річна Єва Лонгорія показала шикарну фігуру в облягаючому вбранніЄва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Пішла в похід і подумала, що пасую до стільців!",- написала Єва. Багато фанатів відзначили, що жовтий - однозначно колір Єви. А також почали засипати її компліментами.

"Справжня королева сонячного світла", "Неймовірна", "Ця картинка зробила мій день", "Це просто для тебе", "Круто!", "Клас", - пишуть фоловери спекотної зірки.

Також раніше Єва показала, як проводить вихідні з коханим чоловіком і сином.

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