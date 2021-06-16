46-річна Єва Лонгорія захопила підтягнутою фігурою в бікіні: просто ідеальна!

Єва Лонгорія в свої 46 років може похвалитися відмінною фігурою . І з задоволенням демонструє її, вибираючи відверті сукні і модні купальники.

А тому спекотні фото на її сторінці Instagram - явище постійне.

Новий пост вона присвятила безтурботному літньому життю. Актриса позує біля бару в яскраво-синьому бікіні, солом'яному капелюшку, а також великих сонцезахисних окулярах. З аксесуарів зірка "Відчайдушних домогосподарок" вибрала свої улюблені сережки-кільця. В руках вона тримає коктейль з написом, що говорить сам за себе: "Тільки хороші вібрації".

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

У такому вигляді Єва знову нагадала всім, як важливо зробити спорт регулярною звичкою. Підтягнуті ноги і руки, накачаний прес і розкішні груди актриси викликали ажіотаж серед її шанувальників.

"Така ідеальна завжди", "Чудова", "Так гаряче!", "Вау! Сексі", "О боже, мамочка, ти виглядаєш такою гарячою", "Така чарівна", "Прекрасна Єва", "Моя найбажаніша фантазія", "Люблю цю фігуру", - пишуть фоловери.