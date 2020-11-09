46-річна Вікторія Бекхем в облягаючих джинсах показала бездоганний шпагат

Зірка повторила свою фірмову позу

Вікторія Бекхем, яка не так давно обурила мережу невдалим вбранням, вирішила повернути доброзичливість фоловерів. І зробила це більш ніж вдало. Екс-"перчинка" знову продемонструвала свою фірмову позу, яку давно копіюють знаменитості та шанувальники. На стильному і життєрадісному фото вона лежить на дивані, закинувши одну ногу високо над головою. Бездоганна розтяжка і відмінна фізична форма 46-річної зірки вкотре просто підірвали мережу.



Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Зігріта і готова до тижня роботи з дому", - написала дружина Девіда під знімком, додавши також, що він зроблений 9-річної Харпер Севен. Одягнена ікона стилю в цей раз вельми вдало. До того ж светру-оверсайз, що і на скандальному фото з чоловіком, вона підібрала облягаючі джинси, а також довгі яскраві шкарпетки. Волосся Вікторія розпустила, попередньо їх вирівнявши утужком і уклавши його в об'ємну зачіску. В макіяжі вона вибрала нейтральні тони - безпрограшний варіант для осені.



Вікторія любить хвалитися стрункими ногами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ікона", "Ти виглядаєш чудово, і я закохана в светр", "О боже! я спробую зробити це! Я серйозно вражений твоєю гнучкістю", "Краща дружина! Краща мама! Краща жінка", "Вау, яка гнучкість", - тут же відреагували фолловери знаменитості.

Нагадаємо, раніше Вікторія викликала захват в мережі появою в розкішній сукні. Дизайнер приміряла вбрання з власної осінньо-зимової колекції, просто підкоривши мережу.