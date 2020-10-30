47-річна Кейт Бекінсейл показала розкішне тіло на пікантних домашніх фото
Зірка закликає голосувати
Кейт Бекінсейл, яка не так давно розійшлася зі своїм молодим бойфрендом, схоже, не має наміру лити сльози. Судячи з жарких фото в її блозі Instagram, актриса вже шукає йому заміну. Зірка позує в спокусливому вигляді на тлі вогню в затишній домашній обстановці. І її квітучий вид який змусив шанувальників сумніватися в достовірності цифр в її паспорті.
Зірка виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Кейт приміряла широкі світлі брюки, а також крихітний топ з золотистими літерами. Пікантну нотку образу додали і напівпрозорі рукавички, розшиті блискітками. Волосся знаменитість уклала великими хвилями і не забула зробити вечірній макіяж. Таке вбрання підкреслило спокусливе тіло 47-річної актриси: накачаний прес, точені руки та пишні груди. Таким чином Кейт вирішила нагадати фанатам не тільки про свою розкішну зовнішность, але і про необхідність голосувати.
Кейт підкорила фанатів (фото: instagram.com/katebeckinsale)
"Я не можу голосувати через те, що я британка. Але Я МОЖУ носити індивідуальний золотий бюстгальтер VOTE і закликаю вас зробити це. Насправді, будь ласка, проголосуйте від мого імені. Якщо термін реєстрації виборців закінчився, ви все одно можете зареєструватися для голосування особисто в призначеному офісі реєстрації в день виборів. Зв'яжіться з місцевим виборчим бюро, якщо у вас є які-небудь питання. Подробиці уточнюйте у своєму штаті. Також не носіть металевий бюстгальтер біля відкритого вогню протягом тривалого періоду часу", - написала Бекінсейл, яка обожнює жартувати зі своїми фоловерами.
Нагадаємо, раніше Кейт вразила фанатів красою на фото без макіяжу і фільтрів.