48-річна Хайді Клум демонструє ідеальну фігуру в мікробікіні

48-річна супермодель Хайді Клум зараз відпочиває в компанії молодо чоловіка на яхті. Так пара вирішила відзначити свою другу річницю весілля. На сторінці багатодітної мами і люблячої дружини не обійшлося без жаркого контенту.

Хайді Клум одягла бікіні блідо-рожевого відтінку, яке доповнила найбільш трендовою прикрасою цього літа - бодічейном (інакше - кольє-ланцюжком на тіло) і окулярами-авіаторами. Волосся зірка розпустила, а від макіяжу практично повністю відмовилася.

Хайді позує, стоячи на колінах і вдихаючи легкий морський бриз. І виглядає, немов з роками вона тільки молодіє. Розкішне тіло німецької манекенниці з накачаним пресом, пружними грудьми і стрункими стегнами просто підкорило мережу.

Хайді Клум на нових знімках (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото зірки обговорюють шанувальники по всьому світу, захоплюючись зовнішністю вічно молодої Клум. У своєму особистому блозі Хайді не дає їм обговорити її знімки досхочу, приховавши можливість коментувати їх. Але зате вони із задоволенням беру участь в обговореннях на світських і модних порталах і їх сторінках в мережах.