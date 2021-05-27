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Нарешті перемога: Бред Пітт відсудив у Анджеліни Джолі право опіки над дітьми

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США, Четвер 27 травня 2021 17:31
Нарешті перемога: Бред Пітт відсудив у Анджеліни Джолі право опіки над дітьми Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: Lite

Ось уже майже п'ять років Бред Пітт і Анджеліна Джолі вирішують, як бути зі спільними дітьми. Актриса всіма силами відстоювала право самій розпоряджатися вихованням 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса, 16-річної Захари, 14-річної Шайло і 12-річних Вів'єн і Нокс. А Бред мріяв про рівноправність в цьому питанні. І схоже, війні кінець.

57-річний актор виграв у 45-річної екс-дружини суд і домігся спільної опіки.

"Він відчуває величезне полегшення. Його єдина мета - проводити якомога більше часу з дітьми", - розповів пресі інсайдер.

Судові розгляди тривали кілька місяців, в результаті чого суддя Джон Удеркірк прийняв рішення на користь спільної опіки. Після численних свідчень свідків стало ясно, що Бред просто хотів проводити з дітьми якомога більше часу. У той час як Анджеліна всіма силами намагалася цьому перешкодити.

Нарешті перемога: Бред Пітт відсудив у Анджеліни Джолі право опіки над дітьми

Анджеліна Джолі і Бред Пітт нарешті вирішили справу про опіку над дітьми (фото: Getty Images)

До слова, актриса і зараз не має наміру здаватися і запевняє, що рішення судді швидше попереднє і вона буде його оскаржувати. Тим не менш, на даний момент справу закрито.

Раніше ми писали, що Анджеліна звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насильстві і навіть хотіла відсторонити від справи суддю.

Також нещодавно актриса кардинально змінила стиль, ставши платиновою блондинкою.

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