Нарешті перемога: Бред Пітт відсудив у Анджеліни Джолі право опіки над дітьми

Ось уже майже п'ять років Бред Пітт і Анджеліна Джолі вирішують, як бути зі спільними дітьми. Актриса всіма силами відстоювала право самій розпоряджатися вихованням 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса, 16-річної Захари, 14-річної Шайло і 12-річних Вів'єн і Нокс. А Бред мріяв про рівноправність в цьому питанні. І схоже, війні кінець.

"Він відчуває величезне полегшення. Його єдина мета - проводити якомога більше часу з дітьми", - розповів пресі інсайдер.

Судові розгляди тривали кілька місяців, в результаті чого суддя Джон Удеркірк прийняв рішення на користь спільної опіки. Після численних свідчень свідків стало ясно, що Бред просто хотів проводити з дітьми якомога більше часу. У той час як Анджеліна всіма силами намагалася цьому перешкодити.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт нарешті вирішили справу про опіку над дітьми (фото: Getty Images)

До слова, актриса і зараз не має наміру здаватися і запевняє, що рішення судді швидше попереднє і вона буде його оскаржувати. Тим не менш, на даний момент справу закрито.

Раніше ми писали, що Анджеліна звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насильстві і навіть хотіла відсторонити від справи суддю.