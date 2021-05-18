50-річна Наомі Кемпбелл стала мамою: перше фото малюка

Наомі Кемпбелл ніколи не перестане дивувати. Модель, яка намагається останнім часом тримати особисте життя в строгому секреті, приголомшила новиною - вона вперше стала мамою.

Наомі Кемпбелл, яка відзначила цього року 50-річчя, опублікувала миле фото, на якому видно тільки її руку і крихітні ніжки немовляти.

"Прекрасне маленьке створіння вибрало мене в якості своєї мами. Я пишаюся, що ця маленька душа з'явилася в моєму житті, і у мене немає слів, щоб описати той зв'язок довжиною в життя, який ми тепер поділяємо з тобою, мій ангел. Немає любові сильніше", - написала Наомі.

Наомі Кемпбелл стала мамою (фото: instagram.com/naomi)

Варто відзначити, що близько року тому супермодель проговорилася про таку можливість. Вона натякнула, що розглядає варіант материнства. Правда, додала, що не збирається жертвувати кар'єрою заради дітей. "Подивимося, що мені пошле Всесвіт", - говорила вона.

Новина справила на фанатів належний ефект: вони засипали зірку привітаннями і зворушливими емодзі. Що ж, приєднуємося!