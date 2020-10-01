51-річна Дженніфер Лопес в плащі на голе тіло вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Співачка виглядає просто неймовірно

Дженніфер Лопес знову вразила фанатів своїм квітучим зовнішнім виглядом. 51-річна зірка опублікувала чергову серію фото з спокусливих образах. На першому з них вона постала в бежевому тренчі, надягнутому прямо на голе тіло. Образ доповнили босоніжки в тон плащу, пишна зачіска і яскравий мейк-ап. На другому вона приміряла плащ болотного кольору, до якого підібрала босоніжки кольору фуксії. Довгі стрункі ноги, які явно хотіла підкреслити зірка, вона прикрасила зухвалими ланцюжками. До речі, аксесуари на щиколотках зараз на піку популярності. Особливо актуальні "браслети"-ланцюги та вироби з перлів.

Дженніфер Лопес як завжди прекрасна (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальники знаменитості просто підірвали її сторінку експресивними висловлюваннями. Їх просто захоплює нев'януча зовнішність зірки: ніжна молода шкіра, оголене тіло, бездоганний силует і енергія, яка буквально б'є ключем навіть через екрани телефонів. "Просто маленька осіння енергетика", – кокетує Дженніфер з фоловерами.

Новий образ співачки "порвав" мережу (фото: instagram.com/jlo)

"Чудова посмішка", "Ноги дня!", "Прекрасна", "Я люблю тебе так сильно, що ти навіть не можеш уявити... Я кожен день закохуюся заново", "Вау! Ти виглядаєш приголомшливо", "Ідеал", – такі коментарі не перестають з'являтися під серією фото на сторінці знаменитої діви в Instagram...

Раніше ми писали, що для реклами власної лінії взуття модель постала і в інших провокаційних образах.