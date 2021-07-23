51-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу крупним планом: така ж красива?

Дженніфер Лопес - одна з найкрасивіших у світі жінок. 51-річна зірка сцени буквально не змінюється з роками, стаючи все більш привабливішою . Або справа в фотошопі і вмілому макіяжі від кращих візажистів?

Дженніфер Лопес зробила черговий ролик, де на прикладі використання своєї нової косметики показала скін-рутину. "Привіт, красуня! Я розкриваю для вас свою справжню ранкову б'юті-рутину, щоб ви точно знали, як я отримую це сяйво (до речі, кава і H2O завжди необхідні)", - підписала вона ролик.

Дженніфер показала себе без макіяжу (відео: instagram.com/jlo)

У ньому Лопес показала своє обличчя без макіяжу і фільтрів крупним планом і довела, що виглядає все так само чудово, як і на робочих фото.

Дженніфер і Бен засвітилися разом (відео: instagram.com/leahremini)

До речі, не так давно Дженніфер Лопес знову натякнула за допомогою Instagram, що її роман з Беном Аффлеком - не фейк. Пара ще не публікувала спільних знімків, але зате вони з'явилися разом в блозі актриси Ліа Реміні в пості про її день народження. Вона запостила відео, яке складалося з кадрів цієї яскравої події. На одному знімку разом з іменинницею постали Лопес і Аффлек. Бен ніжно однімає Дженніфер, а вона пригорнулась до нього. Здається, ніяких доказів роману зірок більше не потрібно.