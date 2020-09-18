ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

51-річна Дженніфер Лопес в сорочці на голе тіло підірвала мережу бездоганним тілом

Новость на русском → П'ятниця 18 вересня 2020 17:24
51-річна Дженніфер Лопес в сорочці на голе тіло підірвала мережу бездоганним тілом Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Зірка показала провокаційні кадри

Дженніфер Лопес вже давно привчила своїх прихильників до свого бездоганного зовнішнього вигляду, який з роками стає тільки краще. Її молода шкіра і струнка фігура викликають захоплення та подив багатомільйонної армії посліовувачів. Щоб виглядати настільки розкішно, кохана Алекса Родрігеса не шкодує часу і сил на якісний догляд за шкірою. А також в будь-яку вільну хвилину вирушає в спортзал.

51-річна Дженніфер Лопес в сорочці на голе тіло підірвала мережу бездоганним тілом

Дженніфер Лопес в новій зйомці (фото: instagram.com/gregswalesart)

Не так давно на сторінці співачки в Instagram з'явилася нова порція кадрів, які просто підірвали мережу. Дженніфер показала перші кадри для рекламної кампанії своєї взуттєвої лінії. На першому фото 51-річна Дженніфер позує в білій сорочці, надягнутій на голе тіло, і стрінгах. Завершать лук ботильйони зміїноїго забарвлення на значних підборах. Артистка лежить на ліжку, спокусливо прогнувшись і дивлячись в камеру зухвало і заклично.

51-річна Дженніфер Лопес в сорочці на голе тіло підірвала мережу бездоганним тілом

Співачка виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Другий образ вийшов більш молодіжним, в дусі кежуал. Його склали сині джинси з дірками на колінах, а також в'язаний чорно-білий кардиган, під яким було видно білий бюстгальтер. Із взуття вона вибрала білі кеди. Пишна зачіска і яскравий макіяж стали ідеальним доповненням аутфіта.

"Вау, ти виглядаєш так прекрасно", "Вогонь", "Це волосся", "Я в захваті... Це так палко, що гаряче вже бути не може", "Нереальна! Така красива, ти взагалі людина?", – не можуть відірвати очей від Лопес шанувальники.

Нагадаємо, раніше співачка показу зворушливе сімейне фото, на якому зображені її коханий чоловік та їх діти від попередніх шлюбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Дженніфер Лопес
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні
РБК-Українаінформаційне агентство Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні