51-річна Дженніфер Лопес в сорочці на голе тіло підірвала мережу бездоганним тілом

Зірка показала провокаційні кадри

Дженніфер Лопес вже давно привчила своїх прихильників до свого бездоганного зовнішнього вигляду, який з роками стає тільки краще. Її молода шкіра і струнка фігура викликають захоплення та подив багатомільйонної армії посліовувачів. Щоб виглядати настільки розкішно, кохана Алекса Родрігеса не шкодує часу і сил на якісний догляд за шкірою. А також в будь-яку вільну хвилину вирушає в спортзал.

Дженніфер Лопес в новій зйомці (фото: instagram.com/gregswalesart)

Не так давно на сторінці співачки в Instagram з'явилася нова порція кадрів, які просто підірвали мережу. Дженніфер показала перші кадри для рекламної кампанії своєї взуттєвої лінії. На першому фото 51-річна Дженніфер позує в білій сорочці, надягнутій на голе тіло, і стрінгах. Завершать лук ботильйони зміїноїго забарвлення на значних підборах. Артистка лежить на ліжку, спокусливо прогнувшись і дивлячись в камеру зухвало і заклично.

Співачка виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/jlo)

Другий образ вийшов більш молодіжним, в дусі кежуал. Його склали сині джинси з дірками на колінах, а також в'язаний чорно-білий кардиган, під яким було видно білий бюстгальтер. Із взуття вона вибрала білі кеди. Пишна зачіска і яскравий макіяж стали ідеальним доповненням аутфіта.

"Вау, ти виглядаєш так прекрасно", "Вогонь", "Це волосся", "Я в захваті... Це так палко, що гаряче вже бути не може", "Нереальна! Така красива, ти взагалі людина?", – не можуть відірвати очей від Лопес шанувальники.

Нагадаємо, раніше співачка показу зворушливе сімейне фото, на якому зображені її коханий чоловік та їх діти від попередніх шлюбів.