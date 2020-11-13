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51-річна Кетрін Зета-Джонс довела, що з роками стає тільки гарнішою: фото

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 22:31
51-річна Кетрін Зета-Джонс довела, що з роками стає тільки гарнішою: фото Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Зірка показала архівне фото

Кетрін Зета-Джонс завжди славилася не тільки своїм талантом, але і надзвичайною красою. В молодості зірка Голлівуду не раз ставала першою в рядках всіляких парадів знаменитих красунь. Зараз, коли їй виповнилось 51, нічого не змінилося. Що доводить блог дружини Майкла Дугласа в мережі Instagram. Актриса регулярно викладає фото, де виглядає привабливо і свіжо. За що завжди отримує масу компліментів від своїх численних фанатів.

Цього разу вона вирішила піти ще далі, показавши своє фото з молодості. На ньому вона відзначає одне з перших своїх професійних досягнень. "Одна з перших моїх нагород! В честь "Милі бутони травня" акторський склад був названий "Особистістю 1991 року" ITV. Такий чудовий момент і шоу", - пояснила знаменитість.

51-річна Кетрін Зета-Джонс довела, що з роками стає тільки гарнішою: фотоКетрін на фото з молодості (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Фанати почали обговорювати зовнішність визнаної красуні. Багато з них відзначили, що її краса - просто подарунок небес. І що найголовніше: з роками Кетрін не стала менш привабливою, навпаки - в її красі з'явився особливий шарм, притаманний тільки зрілим жінкам.

"Що за позачасова краса", "Прекрасна тоді і зараз", "Ти просто вбиваєш красою у всі фази свого життя. Вічна краса", "О Боже! Так прекрасна, як завжди", "Такий милий і прекрасний янгол", "Зараз ще гарніша", - не зупиняється потік комлиментов.

Нагадаємо, раніше Кетрін демонструвала фото у спортивному образі для гри в гольф.

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