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53-річна Ніколь Кідман у розкішній сукні підкорила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом

Новость на русском → США, Четвер 25 березня 2021 20:26
53-річна Ніколь Кідман у розкішній сукні підкорила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Ніколь Кідман продемонструвала своїм передплатникам нове фото, на якому виглядає як завжди потрясно.

На барвистому знімку, зробленому для відомого глянцевого журналу Allure, 53-річна кінозірка з'явилася в жіночній червоній сукні, яка підкреслила її фігуру і квітучий зовнішній вигляд.

Довгі розкльошені рукави, приталений крій, високий розріз на нозі... Ніколь показала, що вона знаходиться у відмінній формі. Доповнили образ пишна зачіска і нейтральний макіяж з ретельно промальовували бровами і блідо-рожевими губами. На тлі блакитного неба знаменита актриса виглядає безтурботною і по-весняному легкою.

53-річна Ніколь Кідман у розкішній сукні підкорила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом53-річна Ніколь Кідман у розкішній сукні підкорила стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядомНіколь Кідман для Allure (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Поширюючи трохи любові", - написала Кідман під знімком. У відповідь на неї посипалися компліменти: "Обожнюю тебе і твій дух", "Прекрасна", "Звідки твоє плаття?", "Не грайся з моїми почуттями, як ти це робиш, будь ласка", "Обожнюю твоє волосся"...

Раніше Ніколь Кідман також показала чесне фото з реального життя, яке порівняла зі своїм дитячим знімком. Вийшло неймовірно мило!

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