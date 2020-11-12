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54-річна Холлі Беррі похвалилася спортивною фігурою в облягаючому одязі

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 19:17
54-річна Холлі Беррі похвалилася спортивною фігурою в облягаючому одязі Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)
Автор: Lite

Зірка порадувала новим сником

Холлі Беррі належить а числа актрис, які обожнюють активний спосіб життя, здорове харчування і регулярні тренування. Тому фігура 54-річної зірки залишається підтягнутою і стрункою вже багато років. Кілька годин тому на своїй сторінці в мережі Instagram вона виклала нове фото, яке стало джерелом натхнення для тих, хто тільки мріє почати займатися.

54-річна Холлі Беррі похвалилася спортивною фігурою в облягаючому одязі

Актриса у відмінній формі (фото: instagram.com/halleberry)

Холлі позує в чорних легинсах, які підкреслили її стрункі ноги і пружні сідниці, а також топі з палітурками на спині. Накачані руки актриси і звабливий вигин спини також потрапили в кадр. Образ зірки "бондіани", що не змінюється вже багато років, доповнили розкішна укладка в дусі "янголів" Victoria's Secret, а також легкий макіяж. Під знімком Холлі розповіла, що фото було зроблено для промо її нового проекту.

54-річна Холлі Беррі похвалилася спортивною фігурою в облягаючому одязі

Холлі все так само гарна (фото: instagram.com/halleberry)

"Я дуже рада нарешті поділитися з вами. 14 листопада, #WorldDiabetesDay, я разом з @respin і @sonianabetafoundation проведемо наш перший в історії #WellnessWarriorthon - віртуальне захід з тренуваннями, панелями і кулінарними сегментами, присвяченими життю з діабетом сьогодні. Я сама діабетик, тому ця причина дуже особиста для мене, оскільки ваша підтримка принесе користь дітям з діабетом 1 типу в Африці і підвищить поінформованість про діабет у всьому світі", - написала зірка.

Нагадаємо, саме через проблеми зі здоров'ям у свій час Холлі Беррі була змушена повністю поміняти своє ставлення до харчування і спортивних навантажень.

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