54-річна Сальма Хайєк у купальнику довела, що виглядає більш гаряче, ніж у молодості

Зірка порадувала мережу

Сальма Хайєк любить дивувати мережу своєю красою. 54-річна актриса як і раніше виглядає молодою і спокусливою, що не соромиться підкреслювати відвертими вбраннями. Багато на її сторінці в Instagram і фото в купальниках. Кілька годин тому знаменитість провела експеримент, показавши, що у свої роки вона виглядає не менш сексуально, ніж у молодості.

Сальма в молодості (фото: instagram.com/salmahayek)

Спочатку Сальма виставила фото в бікіні, на якому їй 33 роки. Виглядає Хайєк неймовірно розкішно. Вона позує для рекламної кампанії бренду H&M. На бездоганному тілі зірки з плавними вигинами, пишними формами і тонкою талією білизна марки сидить просто відмінно. А через кілька годин Сальма додала фото з цього часу, де їй 54. Вона лежить біля басейну в своєму особняку, одягнувши суцільний купальник бордового відтінку. Пляжний розслаблений лук доповнює капелюшок та великі сонцезахисні окуляри. "Більш ніж через 20 років після першої зйомки", – додала вона підпис.

Сальма сьогодні (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанати просто не могли стримати слів захоплення, зазначивши, що зараз тіло зірки стало помітно більш апетитним і навіть більш сексуальним. "Непевершено прекрасна", "Чорт, ти просто вогонь", "Така сексуальна", "Ти просто натхнення для мене, сподіваюся, ти реальна", "Прекрасна в 1999-му році, прекрасна в 2020-му", "Гаряча", - такі коментарі з'являються все під постом спекотної красуні.

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