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54-річна Сальма Хайєк похвалилася стрункою фігурою у відвертому купальнику

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 20:34
54-річна Сальма Хайєк похвалилася стрункою фігурою у відвертому купальнику Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк опублікувала нове фото, яке довело: вона, як і раніше, у відмінній формі і все ще одна з найкрасивіших жінок світу.

Спекотне фото з'явилося в блозі зірки в мережі Instagram.

Сальма Хайєк позує на тлі моря, стоячи на пірсі. Одягнена вона в бордовий злитий купальник з відвертим декольте, який відмінно підкреслив тонку талію і пишні груди знаменитої актриси, а також стрункі ноги. Доповнили образ великі сонцезахисні окуляри. Пишне волосся вона розпустила, а макіяж не робила, давши шкірі відпочити. Виглядає вона молодою і привабливою.

54-річна Сальма Хайєк похвалилася стрункою фігурою у відвертому купальникуСальма Хайєк на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Це просто несправедливо", "Так", "Ти просто вбила мене своїм виглядом", "Така красива і чудова", "О боже, що за прекрасне місце (і жінка, звичайно ж)", "Ти виглядаєш приголомшливо!", "Королева", - пишуть їй фанати, які вже звикли до того, що з кожним роком їх улюблениця стає тільки кращою.

Також нещодавно Сальма Хайєк показала фото з молодості і просто підірвала мережу своєю рідкісною красою.

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