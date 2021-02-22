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54-річна Сальма Хайєк підкорила молодим зовнішнім виглядом на "чесному" фото без макіяжу

Новость на русском → США, Понеділок 22 лютого 2021 20:23
54-річна Сальма Хайєк підкорила молодим зовнішнім виглядом на "чесному" фото без макіяжу Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк належить до типу жінок, які з роками стають тільки красивіше. Не вірите? Подивіться на новий доказ вічної краси спекотної актриси.

54-річна Сальма Хайєк виклала нове фото в своєму блозі Instagram. На знімку зірка знята крупним планом і виглядає неймовірно молодою.

Сальма позує в темно-синьому купальнику, який спокусливо контрастує з її засмаглою шкірою. На її обличчі немає і краплі макіяжу, а сплутане від купання волосся розпущене. Актриса виглядає умиротвореною і неймовірно привабливою. Пружна шкіра, свіжий погляд і пухкі губи - здається, Сальма зупинила час.

54-річна Сальма Хайєк підкорила молодим зовнішнім виглядом на &quot;чесному&quot; фото без макіяжуСальма Хайєк без макіяжу (фото: instagram.com/salmahayek)

Шанувальники зірки вирішили висловити їй своє захоплення, засипавши численними словами любові і визнання. "Ти просто ангел", "Сальма, як ти можеш бути такою чудовою?", "Абсолютна краса", "Ідеал", "Перша", "Королева", "Така гаряча", "Як я можу отримати твоє серце?", "Ти така одна", "Найкрасивіша в світі!", "Русалонька", - не вщухає потік приємних слів.

Нагадаємо, раніше Сальма Хайєк показала фото зі своєю 13-річною дочкою, яка росте такою ж красунею, як і мама.

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