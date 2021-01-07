Ці форми! 55-річна Елізабет Херлі в платті з екстремальним декольте підірвала мережу

Елізабет Херлі в минулому році виповнилося 55. Але хто скаже це, дивлячись на її Instagram? Розкішне тіло, молоде обличчя, шалена енергетика... Здається, ця жінка зуміла домовитися з часом. Ну або, як мінімум, знайти чудових майстрів б'юті-індустрії та обробки фото. З кожним з них шанувальники просто дивуються: як вдалося актрисі, яка прославилася ще в 90-е, залишатися такою ж звабливою, як і на червоних килимових доріжках під руку з тодішнім бойфрендом Х'ю Грантом?

Елізабет Херлі в новому образі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нове фото в такому ж дусі з'явилося в блозі зірки кілька годин тому. Елізабет запостила знімок, на якому позує в чорній сукні з відвертим декольте. Волосся зірки укладене м'якими хвилями, а макіяж виконаний з акцентом на очі. Бездоганний тон обличчя, довгі вії, рожеві чуттєві губи... Завершують святковий образ сережки з великими каменями. Актриса і модель сидить навпроти каміна, поруч красуються вбрана ялинка та інші різдвяні декорації.

"Остання ніч різдвяних прикрас", - написала знаменитість і додала заплаканий "смайлик" і хештег "локдаун". Фанати почали писати слоаа підтримки, а також захоплюватися красою Елізабет і її вмінням виглядати чудово навіть на простий вечірці.

Раніше ми писали, що Елізабет Херлі зачарувала мережу розкішним новорічним вбранням.