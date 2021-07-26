55-річна Сінді Кроуфорд в міні-спідниці захопила витонченою фігурою: вона не змінюється!

Сінді Кроуфорд нещодавно продемонструвала кілька архівних фото , на яких виглядає неймовірно красивою.

Але в даний час зірка явно не втратила своєї чарівності, про що поспішила повідомити світу своїм постом .

Сінді зробила селфі, на якому позує в розкішному вечірньому образі. Модель вибрала для виходу білу сукню на одне плече, великі сережки, а також зробила легкий мейк-ап і укладку.

Знімок був зроблений досить крупним планом, а тому обличчя супермоделі 90-х можна добре розглянути зблизька. Виглядає Кроуфорд чарівно, за що отримала масу компліментів від своїх шанувальників.

Сінді Кроуфорд на новому фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Найкрасивіша в світі", "Краса", "Я завжди був зачарований тобою. У мене були обкладинки всіх журналів, які ти коли-небудь прикрасила. Ти виняткова", "Завжди прекрасна", - пише їй армія фанатів.

Сінді Кроуфорд все ще носить міні (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також раніше Сінді показала чергову обкладинку, яку прикрасила. Цього разу вона знялася для Tatler. На обкладинці вона постала в міні-спідниці.