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55-річна Сінді Кроуфорд в міні-спідниці захопила витонченою фігурою: вона не змінюється!

Новость на русском →
США, Понеділок 26 липня 2021 21:21
55-річна Сінді Кроуфорд в міні-спідниці захопила витонченою фігурою: вона не змінюється! Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд нещодавно продемонструвала кілька архівних фото, на яких виглядає неймовірно красивою.

Але в даний час зірка явно не втратила своєї чарівності, про що поспішила повідомити світу своїм постом.

Сінді зробила селфі, на якому позує в розкішному вечірньому образі. Модель вибрала для виходу білу сукню на одне плече, великі сережки, а також зробила легкий мейк-ап і укладку.

Знімок був зроблений досить крупним планом, а тому обличчя супермоделі 90-х можна добре розглянути зблизька. Виглядає Кроуфорд чарівно, за що отримала масу компліментів від своїх шанувальників.

55-річна Сінді Кроуфорд в міні-спідниці захопила витонченою фігурою: вона не змінюється!Сінді Кроуфорд на новому фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Найкрасивіша в світі", "Краса", "Я завжди був зачарований тобою. У мене були обкладинки всіх журналів, які ти коли-небудь прикрасила. Ти виняткова", "Завжди прекрасна", - пише їй армія фанатів.

55-річна Сінді Кроуфорд в міні-спідниці захопила витонченою фігурою: вона не змінюється!Сінді Кроуфорд все ще носить міні (фото: instagram.com/cindycrawford)

Також раніше Сінді показала чергову обкладинку, яку прикрасила. Цього разу вона знялася для Tatler. На обкладинці вона постала в міні-спідниці.

Раніше модель показала відверте фото в купальнику.

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Сінді Кроуфорд модель мода стиль молодежь
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