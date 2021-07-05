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55-річна Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальнику

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США, Понеділок 05 липня 2021 22:25
55-річна Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальнику Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд, якій в лютому цього року виповнилося 55 років, виглядає як і раніше приголомшливо. Культова модель епохи 90-х зуміла зберегти свою стрункість і красу, чим неймовірно захоплює фоловерів.

Новий пост вона присвятила своїй любові - серфінгу.

Сінді показала, як активно провела день в колі близьких. На одному фото вона впевнено стоїть на дошці, а на другому - пливе, лежачи на животі. У спеціальному костюмі для серфінгу, під який вона одягла чорне бікіні, зірка виглядає неймовірно! Підтягнута фігура Сінді, як завжди, викликала фурор серед її фанатів. Багато хто також зізнався, що Сінді надихнула їх зараз же вирушити підкорювати хвилі.

55-річна Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальнику

55-річна Сінді Кроуфорд захопила мережу підтягнутою фігурою в купальникуСінді Кроуфорд на серфі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді давно відома своєю любов'ю до спорту і фізичних навантажень. Ще з молодості вона прославившись своїми відео з тренуваннями, і зараз не зменшує обертів. Модель слідує за особистим розпорядком дня, який обов'язково включає в себе вправи. Сінді запевняє, що вистачить всього кілька повторень базових рухів на опрацювання м'язів преса, ніг, рук, спини і сідниць, щоб залишатися в прекрасній формі. Охоче віримо!

Раніше ми писали, що Сінді показала своє обличчя зблизька, приємно здивувавши фоловерів своїм квітучим зовнішнім виглядом.

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