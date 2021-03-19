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56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігурою

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 18:17
56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігурою Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі знову довела, що вона, як і раніше, одна з найкрасивіших жінок планети. Актриса знялася для бренду Dolce&Gabbana, з яким співпрацює вже давно.

Італійська легенда показала нову зйомку у себе в блозі, викликавши ажіотаж серед фанатів.

Моніка для зйомки вбралася в розкішний вечірній образ. Вишукане вечірнє плаття з декольте і сміливим розрізом по нозі відмінно підкреслило її струнку фігуру. Доповнили аутфіт крихітна сумочка з золотистої шкіри з великою пряжкою посередині. Останній штрих - макіяж з виразними очима і укладка легкою хвилею, яка зробила Моніку зорово неймовірно молодою.

56-річна Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі підкорила бездоганною фігуроюМоніка Беллуччі в новому образі для зйомки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка стоїть на тлі розкішної природи, дивлячись у камеру з легкою посмішкою. Фанати при вигляді такої краси просто втратили дар мови, а потім засипали зірку компліментами: "Вона прекрасна", "Гаряча", "Така красива і елегантна", "Чарівна", "Номер один", "Королева", "Прекрасне фото"...

Раніше ми писали, що Моніка демонструвала кежуал-лук і своє шикарне тіло.

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