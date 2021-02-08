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56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією

Новость на русском → Париж, Понеділок 08 лютого 2021 20:25
56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі знялась у новій фотосесії для ювелірного бренду класу люкс Cartier. Фото зірки підкорили мережу.

Актриса опублікувала серію знімків у себе в блозі.

Моніка Беллуччі, якій у минулому році виповнилося 56, може похвалитися розкішними формами і осиною талією. Що й продемонструвала в новій фотосесії для Cartier. Легендарна актриса позує в приголомшливих вбраннях: шкіряному комбінезоні з відвертим декольте, яскраво-помаранчевому комбінезоні-авіаторі, а також чорному боді, надягнутому разом з об'ємним піджаком.

56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією56-річна Моніка Беллуччі в спокусливому комбінезоні захопила осиною талією

Моніка в новій фотосесії (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Всі образи доповнені вишуканими прикрасами, які вигідно виділяються на тлі сексуальних образів екс-дружини Венсана Касселя. Стилісти зробили їй пишну об'ємну укладку, а також макіяж в натуральних тонах, який підкреслив як і раніше досконалі риси лиця Моніки.

"Велична", "Вона просто вбила своєю красою", "Прекрасна", "Абсолютно прекрасна!", "Богиня!", - не можуть зупинитися фанати Беллуччі, які завжди раді писати їй приємні слова.

Також Моніка рада продемонструвати світові красу своєї старшої дочки Дєви. 16-річна дівчина, яка вже зробила кілька успішних кроків у модельному бізнесі, днями прикрасила нову глянцеву обкладинку. Дочка Венсана Касселя і Моніки успадкувала красу матері і харизму батька.

Також раніше Венсан Кассель та Тіна Кунакі знялися у спільній фотосесії. Пара порадувала мережу стильними фото і взаємними почуттями, які видно неозброєним оком.

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