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58-річна Демі Мур показала розкішне тіло в купальнику: завжди молода

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США, П'ятниця 27 серпня 2021 19:19
58-річна Демі Мур показала розкішне тіло в купальнику: завжди молода Демі Мур (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Демі Мур - одна з найпопулярніших в мережі голлівудських знаменитостей. Екс-дружина Брюса Уілліса не боїться демонструвати своє життя з різних сторін, публікуючи фото дочок, їх чоловіків, дітей колишнього чоловіка і свої власні.

Новий відвертий кадр, як завжди, зібрав масу захоплених коментарів.

Демі Мур позує на фото в червоному купальнику з тонким поясом на талії і на тонких бретельках. Своє розкішне волосся Демі розпустила по плечах. Макіяж голлівудській актрисі зробили в приглушених тонах, з акцентом на пухкі губи і чіткі брови. Мур притулилася до стіни, злегка нахилившись вперед і демонструючи свою розкішну фігуру.

58-річна Демі Мур показала розкішне тіло в купальнику: завжди молодаДемі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Червоне спекотне літо", - написала Демі під знімком. "Вона така прекрасна", "Назавжди молода", "Ви виглядаєте здоровою і приголомшливою! Радий за вас!!", "Абсолютно прекрасна", "Гламурна", "Чудова", "Вау", "Мила", "Як і раніше виглядає так прекрасно", "Вау, Демі, ти така гаряча. Мені подобається твій аутфіт", "Сексуальна жінка", - пишуть їй фоловери.

Нагадаємо, раніше Демі Мур показала фото з реального життя, на якому вона постала без макіяжу і в простому домашньому образі. Виглядає зірка, як і раніше, чудово!

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