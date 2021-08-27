58-річна Демі Мур показала розкішне тіло в купальнику: завжди молода

Демі Мур - одна з найпопулярніших в мережі голлівудських знаменитостей. Екс-дружина Брюса Уілліса не боїться демонструвати своє життя з різних сторін, публікуючи фото дочок , їх чоловіків, дітей колишнього чоловіка і свої власні.

Демі Мур позує на фото в червоному купальнику з тонким поясом на талії і на тонких бретельках. Своє розкішне волосся Демі розпустила по плечах. Макіяж голлівудській актрисі зробили в приглушених тонах, з акцентом на пухкі губи і чіткі брови. Мур притулилася до стіни, злегка нахилившись вперед і демонструючи свою розкішну фігуру.

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Червоне спекотне літо", - написала Демі під знімком. "Вона така прекрасна", "Назавжди молода", "Ви виглядаєте здоровою і приголомшливою! Радий за вас!!", "Абсолютно прекрасна", "Гламурна", "Чудова", "Вау", "Мила", "Як і раніше виглядає так прекрасно", "Вау, Демі, ти така гаряча. Мені подобається твій аутфіт", "Сексуальна жінка", - пишуть їй фоловери.