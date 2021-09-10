58-річна Демі Мур захопила ідеальною фігурою у відвертому бікіні

Демі Мур тільки недавно продемонструвала на Венеціанському кінофестивалі, як відмінно вона виглядає. 58-річна актриса одягла сукню, в якій оголила живіт і підкреслила розкішні форми .

Через кілька днів після фурору Демі Мур показала своє тіло у відвертому бікіні.

Демі Мур - одна з найкрасивіших жінок планети, яка з віком свій статус не втратила. І незважаючи на те що багато хто критикує захоплення екс-дружини Брюса Уілліса уколами краси, до стрункої фігури красуні вже точно не причепиться ніхто!

Демі Мур в бікіні (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса одягла крихітне бікіні в дрібну горизонтальну смугу, яке ледь прикривало її тіло. Вона зробила фото в стрибку, продемонстрував стрункі ноги, залізний прес, пружні груди і накачані руки. Образ завершили сонцезахисні окуляри і браслет. Демі радісно сміється і виглядає неймовірно молодою і привабливою. Струнке підтягнуте тіло голлівудської діви вкотре захопило її фанатів, які не можуть повірити, що актрисі 58.