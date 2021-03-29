62-річна Мадонна підірвала мережу провокаційними фото в напівоголеному вигляді

Мадонна продовжує доводити, що вік сексуальності не перешкода. 62-річна співачка опублікувала серію гарячих знімків , викликавши в мережі хвилю найрізноманитніших реакцій. Все, як вона любить.

Мадонна, якій влітку виповниться 63, позує у відвертій білизні: бюстгальтер, який ледь вміщає пишні форми знаменитості, а також мереживні сліпи. Доповнили лук панчохи, масивне кольє, а також кепі від українського дизайнера Руслана Багінського.

Мадонна на нових провокаційних фото (фото: instagram.com/madonna)

Королева поп-сцени приймає вельми відверті пози, сидячи на кріслі, а також лежачи.

"А тепер час для рефлексії... Мадам", - написала зірка. У відповідь вона почула масу приємних слів від колег і численних друзів з шоу-бізнесу, а також шанувальників.

Звичайно, знайшлися й ті, хто був шокований такою відвертістю Мадонни, яка дозволяє собі подібне в своєму шанобливому віці. "Так дивно, що коли знаменитості старіють, вони починають так чинити", - пишуть фоловери.